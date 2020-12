Za peniaze určené na ohňostroj kúpili potreby pre zvierací útulok

Tradičný ohňostroj na prelome rokov v Senici, rovnako ako v mnohých ďalších mestách, nebude.

30. dec 2020 o 14:32 SITA

SENICA. Mesto Senica použilo peniaze pôvodne určené na silvestrovský ohňostroj na nákup chovateľských potrieb pre zvierací útulok, ktorý spravuje nezisková organizácia Cerberus.

Primátor Martin Džačovský dnes odovzdal pelechy, aporty a výživové doplnky v hodnote 1100 eur do rúk riaditeľky Roderiky Péčiovej a správcu útulku Miroslava Caboňa. Mestský ohňostroj na prelome rokov v Senici nebude.



„Prišlo nám to ako zmysluplný nápad, aby sme financie určené na dofinancovanie ohňostroja venovali pre úžitok obyvateľov senického útulku. S týmto zariadením mesto Senica spolupracuje dlhodobo a jeho činnosť podporuje pravidelnými príspevkami. Bez zanietených ľudí by to však nešlo. Veľmi si ceníme obetavý prístup všetkých, ktorí sa na dennej báze starajú o opustené alebo zatúlané psíky,“ povedal primátor Džačovský.



Mesto Senica podľa hovorkyne radnice Tatiany Moravcovej podporuje útulok na základe zmluvy finančnými príspevkami vo výške viac ako 20-tisíc eur ročne.

Aktuálna kapacita útulku je 27 psov, plus priestory karantény. Zariadenie prijme ročne približne 180 až 200 psíkov, z nich si ľudia adoptujú okolo 130 až 140.

Naviac, na novembrovom zastupiteľstve poslanci schválili oslobodenie od dane za psa adoptovaného zo senického útulku. Oslobodenie platí dvanásť mesiacov odo dňa adoptovania a držiteľ psíka si ho musí uplatniť potvrdením o jeho získaní zo senického útulku.

