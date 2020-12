Ako si povedať dosť a neprejedať sa cez sviatky

Rady od odborníka ako zvládnuť nápor jedla a kedy začať cvičiť.

30. dec 2020 o 8:39 Dominika Grebeníčková

SENICA. Prichádzajú sviatky, kedy sa ľudia častejšie stretávajú, majú voľnejší režim a zásady akosi idú bokom. Výživový poradca a vrcholový športovec Juraj Hlávek radí, ako nestratiť hlavu a nezjesť úplné všetko.

Prečítajte si tiež Hasiči pomáhali zranenej osobe v ťažko dostupnom teréne Čítajte

Tak ako sa máme pripraviť na tie stoly, preplnené dobrotami?

U niektorých s vianočnými sviatkami prichádza automaticky vedomie, že prišlo obdobie prejedania a ničnerobenia. Treba si oddýchnuť a pochutnať si na dobrej kapustnici alebo medovníkoch, avšak všetko s mierou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Netreba strácať hlavu, pretože naše telo nerozlišuje Vianoce a zvyšok roka. Nakoľko toto obdobie trvá niekoľko týždňov, nemôžeme úplne uletieť, pretože sa to môže prejaviť na zvýšení kilogramov na váhe, spomalení metabolizmu, mentálnom aj fyzickom zlenivení. Ako vrcholový športovec viem povedať, že jediné tajomstvo úspechu sa nachádza v našej hlave. My musíme vedieť, kedy máme dosť. Môžeme ochutnať z každého koláča či majonézového zemiakového šalátu, no, ako sa hovorí, z každého rožku trošku.

Ak sa nám aj stane, že to preženieme, kedy je najlepšie začať cvičiť?

Ak už takáto situácia nastane, treba sa v prvom rade vrátiť k telu prospešnej strave po týždňových prejedaniach sa a ničnerobení. Vieme, že strava je základ pre našu fyzickú aj psychickú schránku. Kedy začať cvičiť? Za správny začiatok považujem ľahké zaťaženie s postupným zvyšovaním. Či už je to pri aktivite vonku, silovom tréningu v posilňovni, bazéne či doma na karimatke.

Prvé dni, týždne si je treba nájsť svoje príjemné tempo, počet opakovaní, dĺžku trvania zaťaženia, aby sme v psychickom nasadení z ničnerobenia neboli premotivovaní a neublížili si.

Je potrebné si takto cez sviatky oddýchnuť a regenerovať, alebo je lepšie pokračovať v pravidelnom cvičení?

Oddýchnuť si neznamená ľahnúť si na trojtýždňový zimný spánok. Vieme, že najlepší oddych a regenerácia je aktívna regenerácia. To znamená, vykonávať iné činnosti, aké preferujeme počas celého roku. Ak niekto rád cvičí, bude sa teraz venovať strečingu, joge či ľahkému cvičeniu v prírode.

Tréningové zaťaženie by malo mať iné zameranie ako po zvyšok roku, takisto sa netreba nadrieť, no zľahka si užiť pohybovú aktivitu, pretože len pestrým pravidelným pohybom môžeme v tele podnecovať ten správny oddych pre telo a vybudovať zdravší základ pre cvičenie, ktoré príde pravdepodobne po novoročných predsavzatiach bez neželaných následkov.

Aké tipy by ste poradili do nového roku?

Kontinuálne prijemne zaťaženie v pestrom spektre aktivít. Tak isto si vychutnať obľúbené sviatočné jedlá, no v správnej miere. Pričom netreba zabúdať ani na zdravú stravu, ktorá by po Novom roku mala byť u každého prevládajúca.

V tomto ročnom období či čase neaktívnosti nemôžeme zabúdať ani na doplnky stravy, o ktorých z vedeckych zistení vieme, že sú nevyhnutné v našich podnebných pásmach či individuálnych potrebách organizmu.

Vzhľadom na ročné obdobie je pre nás nevyhnutné dopĺňať napr. vitamín D, ktorého aktuálne nemáme dostatok zo stravy ani zo slnka. Ak má niekto problémy so svalmi, chrupavkami, kosťami či pokožkou a chce začať makať, ukazuje sa ako schopný bojovník kolagén v správnej synergii s látkami napomáhajúcimi vstrebanie a mnoho ďalších.

Fungujú predsavzatia ohľadom zdravého životného štýlu a cvičenia u ľudí? Čo by ste im poradili, ako vytrvať v tom, čo si zaumienili?

Z mojej skúsenosti fungujú, horšie je, že len jeden až dva mesiace. Novoročné predsavzatie nepovažujem za pojem, ktorý je namieste, je to boom, kedy si chce väčšina ľudí niečo zaumieniť, čo je síce správne, no nesprávne je, že o tom nie sú skutočne presvedčení. Teda nemajú cieľ, ktorý im má dlhodobo pomôcť niečo zlepšiť. Z praxe mám dojem „dám si novoročné predsavzatie, lebo aj ostatní majú“.

Zdravie alebo životnú úroveň si nezlepšíme tým, že dva mesiace budeme makať, lebo sme dostali pod stromček permanentku, čo spôsobí v horšom prípade akurát zranenie. Cestou je, keď pochopíme význam a nenahraditeľnosť danej veci, činnosti, ktorej sa budeme dlhodobo držať. Výsledky vždy prinesie iba dlhodobá cieľavedomá činnosť, nie niekoľkotýždenný výstrelok.

Preto mojím odporúčaním je nájsť v danej činnosti radosť a zmysel konania. V tom prípade nám vznikne návyk, ktorý si obľúbime a budeme sa ho držať celoročne celý život, takéto novoročné predsavzatia sú namieste a prinesú zmeny, ktoré sme od seba požadovali.