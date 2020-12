Učia sa od skúsenejších hráčov

Marek Pobuda je prvú sezónu súčasťou seniorského hokejového tímu HK Skalica.

27. dec 2020 o 12:51 Martina Radošovská

SKALICA. Marek Pobuda patrí v skalickej kabíne k mladým odchovancom, ktorí naberajú prvú sezónu skúsenosti pri seniorskom hokeji.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tej minulej patril k najproduktívnejším hráčom skalického juniorského tímu a nazbieral 39 bodov. Zároveň patril medzi najproduktívnejších hráčov juniorskej extraligy. „Bodovo sa mi minulá sezóna podarila. Na ľade som sa cítil skvelo. Určite patrí z hľadiska štatistík k mojim doposiaľ najvydarenejším sezónam,“ zhodnotil Pobuda.

Učia sa od skúsenejších

Prečítajte si tiež: Tento rok mu veľa dal, no aj vzal Čítajte

Marek Pobuda sa venuje hokeju približne dvanásť rokov. „K tomuto športu ma priviedli kamaráti z detstva a momentálne aj terajší spoluhráči, s ktorými sme ako deti každý deň behali po ulici s hokejkami v ruke. Najväčšiu zásluhu však určite pripisujem rodičom.“

V mládežníckych kategóriách prešiel rukami viacerých trénerov, spomedzi nich aj s Jaroslavom Crlíkom, ktorý v aktuálnej sezóne vedie hokejovú Skalicu. „V mládežníckych kategóriách som mal pomerne veľa trénerov, ako napríklad Straku, Crlíka, Ivičiča, Fabiana, Sopúšeka. Neviem povedať, ktorý z nich ma ovplyvnil najviac, pretože každá kategória bola o niečom inom, a každý z nich ma posunul o schod vyššie v mojej hokejovej kariére,“ pokračoval Pobuda.

Ako už bolo spomenuté, mladý hokejista zbiera prvú sezónu skúsenosti pri seniorskom hokeji a ako dodal, prechod z juniorského tímu nebol jednoduchý. „Od prvého tréningu som pociťoval, že je to tu o niečom inom, všetko je rýchlejšie a tvrdšie. Našťastie máme v tíme aj starších a skúsenejších hráčov, od ktorých získavame nové skúsenosti každý deň.“

Mal koronavírus

Marek Pobuda však nie je jediným mladým hráčom, ktorý pred sezónou pribudol do skalickej kabíny.

„Priznám sa, že pred sezónou som nevedel, čo mám očakávať. V tíme je veľa mladých, ale aj starších a skúsenejších hráčov, ktorí nás svojím spôsobom hokejovo vychovávajú. V kabíne sme všetci dobrí kamaráti a snažíme sa vždy jeden druhého potiahnuť. Môžem povedať, že máme skvelý kolektív.“

Prečítajte si tiež: Na slovíčko s predsedom Oblastného futbalového zväzu Senica Čítajte

Má medzi skúsenejšími hráčmi Marek Pobuda aj nejaký vzor? „Ako som už spomenul, starší hráči sa nám snažia odovzdať čo najviac, za čo som im vďačný. Všetkých hráčov v tíme, ktorí za sebou majú veľa rokov hokeja, pokladám za vzor.“

Pred začiatkom sezóny sa v skalickom klube objavil koronavírus, mužstvo muselo ísť do povinnej karantény a skomplikovala sa tak aj príprava. „Koronavírus zasiahol skoro celý tím a, bohužiaľ, to neminulo ani mňa, no našťastie som nemal žiadne príznaky a cez karanténu som nabral veľa síl do sezóny. Počas karantény sme každý deň komunikovali s trénerom a celým tímom cez sociálne siete, kam nám boli pravidelne posielané dvojfázové tréningové jednotky na doma. Aspoň takouto formou sme sa snažili udržiavať počas karantény,“ objasnil Pobuda.

Absencia divákov

Spestrením sezóny mal byť premiérový ročník Tipsport Kaufland Cupu, v ktorom išlo o konfrontáciu mužstiev extraligy a prvej hokejovej ligy. V rámci pohára sa Skaličania ešte pred povinnou karanténou stretli s HC Slovanom Bratislava, s ktorým vysoko prehrali.

„Zápas sme síce prehrali, no boli sme veľmi radi, že sa uskutočnil. Pociťovali sme, že hokej Slovana je na vyššej úrovni, no bola to pre každého z nás veľká skúsenosť a zápas sme si užili.“

Potom sa rozbehla sezóna a Skaličania odohrali dve stretnutia s Považskou Bystricou a Humenným. „S Humenným sme sa gólovo doťahovali, no tretiu tretinu sme boli suverénne lepší, čo sa odzrkadlilo na výsledku. S Bystricou nám utiekol zápas o gól, čo nás mrzelo, pretože sme mali množstvo nevyužitých šancí. Určite nám na štadió-ne veľmi chýbali diváci, bolo cítiť, že tribúny sú prázdne,“ zhodnotil Pobuda.

Po týchto dvoch stretnutiach však prišla pre Slovenskú hokejovú ligu ďalšia nútená prestávka a hráči vypadli zo zápasového rytmu, napriek tomu pravidelne trénovali. „Potrebovali sme sa pripraviť na sezónu, nemohli sme si dovoliť sedieť mesiac doma. Tréningy prebiehali formou šiestich hráčov, päť hráčov a jeden brankár. Trénovali sme pravidelne takmer každý deň.“

Pocítili výpadok

Prečítajte si tiež: Šoltis: Niektorí hráči presvedčili, iní nie. Káder cez zimu doplníme Čítajte

Slovenská hokejová liga napokon dostala zelenú a hráči tak opäť nabehli do hokejového kolotoča.

Skaličania po reštarte ligy privítali na domácom ľade Levice, ktorým podľahli tesne 1:2. Pocítili hráči v prvom zápase výpadok? „Určite sme všetci pociťovali, že sme na dlhšiu dobu vypadli zo zápasového rytmu, samozrejme, na to sa netreba vyhovárať. Verili sme, že po pár zápasoch sa všetko vráti do starých koľají.“

A aké má mladý hokejista ciele do budúcnosti? „Snažím sa určovať si reálne ciele. Nechcem hovoriť, že budem hrať o dva roky v NHL, keď tomu sám neverím.

Mojím terajším cieľom do nasledujúcich sezón je zahrať si v extralige alebo na inej vyššej úrovni,“ prezradil Pobuda, ktorý mal ako dieťa veľmi rád Pittsburgh a hokejový vzor videl v Sidneym Crosbym.

„V súčasnosti nemám žiadny vysnívaný klub, ktorého súčasťou by som chcel byť, no určite budem rád za každú príležitosť,“ uzavrel Pobuda, ktorý dodal, že Skalica vytvára hráčom veľmi dobré podmienky na to, aby sa mohli každým dňom zlepšovať a podávať stopercentný výkon.