Tento rok mu veľa dal, no aj vzal

Profesionálna zmluva motivuje Matúša Chropovského do ďalšej práce.

26. dec 2020 o 13:51 Martina Radošovská

SENICA. Nedávno podpísal s klubom FK Senica svoju prvú profesionálnu zmluvu iba 18-ročný brankár Matúš Chropovský. Šikovný gólman je odchovancom klubovej akadémie a spoločne sme bilancovali posledný rok.

Keďže sme takmer na konci roka 2020, ako by ste ho zhodnotili po individuálnej stránke? Predpokladám, že pre vás sa, aj vzhľadom na situáciu, dá po futbalovej stránke hovoriť o prínosnom roku.

– Áno, bol to veľmi prínosný rok. Avšak, ako mi tento rok veľa dal, tak aj veľa vzal. Som veľmi rád, že som mohol podpísať svoju prvú profesio-nálnu zmluvu v materskom klube v Senici. Vďačný som tiež za možnosť byť súčasťou reprezentácie SR U19 a súčasťou A-mužstva v Senici. Rok 2020 však nebol pre mňa len úspešný, ale priniesol mi aj veľa ťažkých momentov. Tým najťažším a najsmutnejším bol, keď nás v máji navždy opustila moja milovaná maminka. Bol to pre nás veľký šok a je mi ľúto, že sa nemôžme spolu radovať z mojich úspechov. Vždy ma vo futbale veľmi podporovala a len vďaka nej a tatkovi môžem robiť to, čo ma tak napĺňa a plniť si svoje sny. Ďakujem, mami.

S kategóriou U19 ste odohrali len osem kôl a obsadili ste deviate miesto, asi sa nedá hovoriť práve o spokojnosti?

– Tento rok sme v U19 odohrali veľmi málo zápasov. Tvoril sa nový tím, ktovie, ako by to skončilo, kebyže hráme viac zápasov. Dúfame, že po novom roku sa bude v lige pokračovať. Niektoré stretnutia sme mohli zvládnuť lepšie, no ťažko sa mi to hodnotí, keďže sme hrali v podstate len dva mesiace.

Posledné kolo s dorastom ste odohrali v polovici októbra. Aký máte momentálne nastavený tréningový proces?

– Od apríla trénujem skoro celý čas s A-mužstvom a na zápasy som chodil s U19. Som rád, že aj počas nútenej pauzy, ktorú má U19, môžem stále trénovať s A-tímom, kde sme dobrý kolektív a máme výborne podmienky na zlepšovanie sa.

Posledné zápasy sa hrali bez divákov, pociťovali ste, že na tribúnach chýbajú?

– Áno, určite som to pociťoval. Futbal sa hrá pre divákov. Hlavne v mužskom futbale je to veľký rozdiel. Fanúšikovia častokrát vytvárajú výbornú atmosféru, o čom sa teraz nedá hovoriť. Je veľká škoda, že nemôžu byť na tribúnach a dúfam, že sa skôr či neskôr vrátia.

Nedávno prišla informácia, že ste s klubom podpísali prvý profesionálny kontrakt. Je to pre vás motiváciou pracovať na sebe?

– Áno, je to pre mňa veľká motivácia, výzva a česť. Bol to jeden z mojich cieľov. Som veľmi vďačný, že som dostal príležitosť podpísať v Senici prvú profesionálnu zmluvu.

V poslednom našom spoločnom rozhovore ste prezradili, že vaším vzorom pri A-mužstve je Vojěch Vorel, ktorý už dnes nie je súčasťou senickej kabíny. V bráne ho vystriedal Tomáš Fryšták, ktorý ma bohaté skúsenosti najmä z českých líg. Radí vám v tréningovom procese?

– Tomáš je výborný brankár s bohatými skúsenosťami. Často sa rozprávame o rôznych situáciách a riešeniach, tak ako aj s Aďom Slančíkom alebo s pánom trénerom. Vojtěcha sa v Budejoviciach snažím sledovať každý víkend. Som s ním stále v kontakte, za čo som rád.

Predpokladám, že vaším cieľom do nadchádzajúceho obdobia je presadiť sa v A-mužstve?

– Samozrejme, je to pre mňa veľká výzva. Viem, že som mladý a ešte nie tak skúsený ako Tomáš alebo Adrián, ale je to môj ďalší cieľ.

Čo by ste zaželali ľuďom k vianočným sviatkom a do nového roka?

– Chcel by som im zaželať hlavne pevné zdravie, aby si užili čas strávený v kruhu najbližších a aby bol pre všetkých rok 2021 lepší ako tento. Verím, že sa v novom roku všetci stretneme na štadiónoch.