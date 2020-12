Na slovíčko s predsedom Oblastného futbalového zväzu Senica

Posledný rok v oblastnom futbale sme bilancovali s Miroslavom Gučekom.

26. dec 2020 o 12:31 Martina Radošovská

SENICA. Rok 2020 sa pomaly blíži ku koncu. Išlo o veľmi špecifický rok, počas ktorého sa futbal viac nehral ako hral. Štadióny sa uzavreli pred fanúšikmi, neskôr aj pred samotnými hráčmi a zívali prázdnotou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Amatérsky futbal sa ledva pozbieral z prvej vlny koronavírusu a prišla ďalšia, ktorá mu dala stopku aj na jeseň. Aká bude situácia v ďalšej časti sezóny a či vôbec bude možné dohrať súťaže, zostáva nateraz otázkou.

Napriek tomu sa v oblastnom futbale odohrali rôzne zmeny, podarilo sa dohrať finále Sportika Cupu, ktorého víťazom sa stali Rybky, šiesta liga sa rozrástla na dvadsať účastníkov a hrá sa novým modelom. Za posledným rokom sme sa obzreli spoločne s predsedom ObFZ Senica Miroslavom Gučekom.



Ako hodnotíte rok 2020 po futbalovej stránke vo vašom zväze?

– Posledný rok bol pre amatérsky futbal obzvlášť zložitý. Pandémia a s ňou prijaté hygienické opatrenia futbal na amatérskej úrovni doslova paralyzovali. Jarná časť ročníka 2019/2020 sa neodohrala. Nový súťažný ročník 2020/2021 sme po čiastočnom uvoľnení protipandemických opatrení začali riadne v termíne. V oblastnom zväze sme urobili pri obsadzovaní jednotlivých súťaží čiastočné zmeny v obsadení a počte družstiev v súťažiach. Tento krok bol spočiatku zo strany niektorých funkcionárov kritizovaný, no postupom času sa mohli presvedčiť, že to bol správny krok. Na zápasoch sa zvýšili počty divákov, ale hlavne, kluby ušetrili náklady na dopravu a stretnutia boli zaujímavejšie. Príchodom druhej vlny pandémie sa prijímali opatrenia (obmedzený počet divákov, zatváranie bufetov) a tri kolá pred ukončením jesennej časti prišiel úplný zákaz futbalových stretnutí. Po stránke ekonomickej aj hráčskej to bola pre futbal doslova likvidačná situácia. Zdravie ľudí je však prvoradé, preto sa musíme situácii prispôsobiť.

Prečítajte si tiež: Trnavský samosprávny kraj obstaral nové sypače, majú zlepšiť údržbu ciest Čítajte

Naučila vás možno niečo nové situácia, ktorú posledný rok priniesol?

- Každá takáto situácia má pozitívne aj negatívne stránky. Prinútila nás nájsť prijateľné varianty, aby sme po zimnej prestávke mohli súťaže riadne dohrať. ŠTK pripravila viacero modelov dohrávok, ale všetko bude závisieť od toho, kedy sa ukončia protipandemické opatrenia.

Čo by ste ľuďom, najmä tým, ktorí sa pohybujú pri futbale, popriali k vianočným sviatkom a do nového roka?

- Futbalovej verejnosti, ale aj všetkým ľuďom by som poprial hlavne veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu svojich rodín počas vianočných sviatkov, veľa trpezlivosti a vieru v nádej, že v novom roku sa stretneme na futbalových štadiónoch pri súťažných stretnutiach.