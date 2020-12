Čipkované medovníky predstavujú skutočné umelecké diela

Rozhovor s Tatianou Pavlovičovou, ktorej cez ruky prejdu tisícky medovníkov.

20. dec 2020 o 10:03 Dominika Grebeníčková

SENICA. Tradičným symbolom Vianoc sú medovníky. Pečú ich všetky ženy odnepamäti. Rozprávali sme sa s profesionálnou medovnikárkou Tatianou Pavlovičovou, ktorej cez ruky prejdu tisícky zdobených medovníkov.

Kto vás naučil piecť medovníky?

Medovníky som sa naučila piecť sama. Už od strednej školy, ale piekla som vždy len na Vianoce. Nezačala som klasickými drobnými medovníkmi, ale vždy som si urobila buď medovníkovú chalúpku, alebo sobov a sane, proste som od začiatku inklinovala k 3D medovníkom.

Asi pred 6 rokmi ma oslovili včelári, či by som neurobila pár medovníkov na včelársku výstavu, nech im to tam trochu oživím. Urobila som a minuli sa všetky. Potom boli ešte ďalšie 2 včelárske výstavy v iných mestách, na ktoré chceli moje medovníky.

A tak som začala postupne viac a viac zdobiť. Najprv pre rodinu, známych a neskôr aj pre cudzích ľudí. Dostali trebárs ako dar medovníčky, ktoré som robila ja, a veľmi sa im páčili. A potom chceli aj oni pre niekoho taký darček.

Takto som postupne získala nových a nových zákazníkov. Aj my s manželom sme včelári a hlavne vďaka včelárskej organizácii robím teraz radosť svojimi medovníčkami. Oni ma nejako „nakopli“, aby som ich nerobila len pre seba.

Recept ste zdedili, alebo ste si vyskladali svoj?

Recept na medovníky mám svoj. Mám ho už asi 30 rokov. Trochu som si ho prispôsobila podľa seba, aby boli medovníčky výborné chuťovo a aj pekne vyzerali, keď sa upečú.

Čo je podľa vás tá najdôležitejšia ingrediencia?

V medovníkoch sú dôležité všetky ingrediencie, každá jedna môže ovplyvniť kvalitu cesta. Ale hlavný je asi med, teraz sa dosť falšuje a potom to už nie je ono. Aj preto chováme včely, aby som mala svoj med.

Dôležitá je aj múka, perníkové korenie. Medovníčky mám mäkké hlavne preto, že dávam dostatok medu do cesta a používam kvalitné suroviny. Dôležité je aj samotné pečenie.

Nielenže ich pečiete, ale aj veľmi originálne zdobíte, čo vás inšpiruje?

Inšpiruje ma všetko okolo nás, vždy zdobím srdcom. Keď začínam zdobiť, tak nikdy neviem, ako bude medovník nakoniec vyzerať. Proste zdobím tak, ako to cítim.

Všade naokolo máte medovníky, nemáte niekedy chuť na zmenu?

Baví ma piecť aj zákusky, tie som piekla skôr ako medovníky, ale načas ich medovníky úplne prevalcovali. Ale teraz sa snažím aspoň občas si odskočiť k zákuskom. Rada skúšam rôzne nové a aj sa mi zatiaľ darí. Určite ich ešte veľa vyskúšam, lebo ma lákajú nové trendy.

Bol pre vás rok 2020 kvôli pandémii ťažší?

Korona na mňa nemá nejaký závažný vplyv, mam už svoju klientelu. Medovníky robím veľmi chutné a vo vysokej kvalite a hlavne stále vymýšľam niečo nové, aj keď to možno vyzerá, že už nie je čo vymyslieť. Po Veľkej noci som mala približne dva týždne voľnejšie, inak vôbec. A to som využila na to, že som šila pre rodinu a do nemocníc rúška, nakoľko bol v tom čase problém nejaké zohnať.

Vianočné trhy sú na mnohých miestach zrušené. Čo to pre vás znamená?

Že sú vianočné trhy zrušené, mi vôbec nevadí, nakoľko mám práce až nad hlavu. Skôr mám problém, že by som sa potrebovala naklonovať. Teraz mi musí pomáhať s medovníkmi aj manžel a deti, inak by to proste nešlo.

Je o vaše remeslo záujem i u mladých žien?

Záujem o medovnikárstvo je veľký. S kamarátkou máme skupinu na sociálnych sietiach a za posledný mesiac mame vyše 500 nových žiadostí o členstvo. Príde mi, že každá žena chce robiť medovníky.

Našli ste si k svojim zákazníkom inú cestu?

Robievam aj kurzy, takže vidím, že záujem je. Kurzy mávam za pár hodín zaplnené a musím ešte pridávať termíny.

Kurzy robím na pečenie a zdobenie, ale aj rôzne iné – maľovanie na medovníky, na ľudové vzory, na 2D a na 3D medovníky.

Pre takú skúsenú medovnikárku je stále priestor, kam sa posúvať?

Ja sama som absolvovala jediný kurz, bol to kurz na portrét, inak všetko, čo viem, som sa naučila sama. A nemenila by som, takto aspoň prídem na chyby a viac ich neurobím. Aj keď... existuje niečo medzi nebom a medovnikárkou, čo spôsobí, že cesto sa vám 100-krát vydarí a 101-krát sú medovníky nepoužiteľné, aj keď ste urobili všetko ako inokedy, aj suroviny ste použili rovnaké. Medovníky by ste nemali piecť ani keď ste nahnevaný, nemusia sa vydariť.

Sú aj nové trendy v takejto oblasti?

Posúvať sa snažím stále, aj keď už mám látku veľmi vysoko, takže je to horšie. Chodím aj do základnej umeleckej školy na výtvarnú, nakoľko je dnes už potrebné aj maľovanie pri zdobení, stále sú nejaké nové trendy.

Ale ja mám aj tak najradšej klasiku. Prírodný medovník zdobený bielou polevou, to bude pre mňa vždy top. Teraz sú moderné skôr celozaliate medovníky, robím aj také, ale pokiaľ sa dá, snažím sa zákazníka prehovoriť na klasiku.

Ako budete tráviť Vianoce?

Sviatky budem tráviť doma v kruhu rodiny. Deti sú síce už preč z domu, ale na Vianoce vždy prídu už doobeda, pomôžu s večerou, prípadne s výzdobou vianočného stromčeka, ten vždy zdobíme až na Vianoce.

Pár dní pred Vianocami príde dcéra a pečieme spolu vianočné pečivo pre všetkých, za deň urobíme aj 10 druhov.

Pečiete medovníky aj pre rodiny, alebo už máte pohodičku a pečiete si iné dobroty?

Medovníky často zdobím až do Vianoc, minulý rok sa mi podarilo skončiť o týždeň skôr a stihla som si konečne ozdobiť medovníčky pre seba na stromček. Dúfam, že aj tento rok skončím o pár dní skôr, lebo inak budem musieť opäť kupovať darčeky 23. ako po iné roky.