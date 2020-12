Juraj Hlávek: Do vrcholového športu sa plánujem vrátiť

Vedomosti kombinuje s praxou a premieňa na konkrétnu pomoc ľuďom

19. dec 2020 o 11:42 Dominika Grebeníčková

SENICA. Od šiestich rokov bol aktívne vo vode. Pôvodný rodičovský zámer zabaviť veľmi živé dieťa sa premenil na talent mladého muža. V 14 rokoch prvá medaila z majstrovstiev Slovenska.

A odvtedy stál Juraj Hlávek na stupni víťazov každý rok. Vo vrcholovej forme doplatil na chybu, ktorá ho dostala na úplné dno. Dnes chce svojou skúsenosťou pomáhať iným.

S vrcholovým športom ste napriek dlhoročným skúsenostiam a úspechom museli prestať. Čo sa vlastne stalo?

V lete 2019 som sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska v Žiline, kde som mal zlú skúsenosť s dopingom. Vtedy sa moje plavecké pôsobenie zastavilo. Nikdy mi nenapadlo piť nejaký doping. Pár dní pred pretekmi som si neskontroloval, čo pijem od kamaráta. A bol koniec s plávaním na dva roky. Táto moja nepozornosť mi zavrela všetky cesty.

Ako čerstvo vyštudovaný tréner som nemohol rozvíjať ani tento smer, lebo mi zakázali aj trénerskú činnosť. Čiže som nemohol ani plávať, ani trénovať. Všetko, čo som robil od 6 rokov, pominulo a ja som nevedel, čo ďalej.

Vyjsť z takej hĺbky nie je asi jednodňová záležitosť..

Najprv som sa nechal len unášať v totálnej depresii, prvý polrok bol ťažký. Postupne som sa začal spamätávať a mal som šťastie na jedného človeka.

Kto vás teda potiahol?

Už počas plávania som spoznal jedného výnimočného človek, ktorý pracuje ako mentálny kouč a psychoterapeut, ujal sa ma a postavil ma na nohy. Ukázal mi, ako z tejto situácie vyjsť, zobrať poučenie a premeniť to na skúsenosť.

Pomohol vám po psychickej stránke, ale čo ste robili s voľným časom?

Okrem psychickej podpory mi ponúkol príležitosť spolupracovať s firmou, ktorá vyrába a ponúka výživové doplnky. Všetky výrobky som ako vrcholový športovec na sebe skúšal. A nielen to, pracoval som aj na zložení a vyvíjaní výrobkov. Vďaka poznatkom zo školy sa viem v tom zorientovať a zhodnotiť, či dané produkty fungujú.

Čiže čas, kedy nesmiete plávať, nestrácate, ale stále sa pohybujete vo svete športu?

Presne tak, ale predovšetkým chcem ukázať ľuďom, aby neurobili tú istú chybu ako ja. Aby vedeli, čo si do seba dávajú. Zároveň, aby si tiež vyberali zdravšiu formu výživových doplnkov. Nie je to len o predaji, ale hlavne o poradenstve. Vzhľadom na to, že som aj športovec, viem, o čom to celé je.

Aby si hlavne mladí ľudia nedávali do seba škodlivé veci a nemalo to negatívny dopad na zdravie. Či už teraz, alebo v budúcnosti. Niekedy to môže skončiť až fatálne.

Ako postupujete pri svojej práci?

Všetko sa musí robiť s nejakým cieľom. Vždy sa informujem o tom, čo daný človek robí alebo čo ho trápi. Podľa toho poradím, čo treba. Spoločne vyberáme nejaké doplnky, ale aj odovzdávam aj tipy, na čo sa treba ešte zamerať.

Poradím plán, aby to bol taký komplex vecí. Kvalita životosprávy sa v prvom rade odvíja od pestrej stravy, pravidelného pohybu a kvalitného spánku. A doplnky nám pomáhajú dostať do tela to, čo prirodzene nedokážeme získať. A to všetko presne podľa konkrétneho človeka a situácie, v ktorej sa nachádza.

Plánujete pokračovať v plávaní?

Chcem sa vrátiť do bazéna a zistiť, čo ešte moje telo a hlava dokáže.

Aký je váš cieľ v plávaní?

Mojím cieľom je kvalitný tréning. Naplno sa chcem sústrediť len na cestu, nie na cieľ. Dôležité je, aby som vedel dať do tréningov všetko, aby tak priniesli svoj výsledok.