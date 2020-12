Od januára sa budú školy riadiť podľa COVID automatu

Minister školstva Branislav Gröhling o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

17. dec 2020 o 9:30 TASR

BRATISLAVA. Návrat detí do škôl po 11. januári 2021 sa bude riadiť podľa stupňa COVID automatu.

V okresoch v I. až III. stupni varovania sa budú dištančne vzdelávať stredoškoláci. V II. a III. stupni varovania nebudú chodiť do školy ani žiaci druhého stupňa základných škôl. V oboch prípadoch to platí do absolvovania testovania a s výnimkou pre žiakov končiacich ročníkov.

V okresoch v IV. stupni budú chodiť do školy či škôlky iba žiaci, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre štátu. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Záujem o testovanie majú zisťovať riaditelia

"Som veľmi rád, že konečne máme pravidlá, ktoré budú platiť," uviedol Gröhling. Podrobný manuál pre školy zverejnia na webovej stránke ministerstva školstva.

V II. a III. stupni varovania sa môžu prezenčne vzdelávať aj žiaci základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. Má ísť však o malé skupinky žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

V okresoch v I. až III. stupňa varovania COVID automatu by sa mohli žiaci stredných, respektíve od II. stupňa aj žiaci druhého stupňa základných škôl vzdelávať prezenčne po otestovaní. Antigénový test majú absolvovať žiak, jeden z jeho zákonných zástupcov zo spoločnej domácnosti a zamestnanci škôl.

Prvé testovanie by sa mohlo vzhľadom na epidemiologickú situáciu realizovať už v januári. Odporúčaný termín prvého testovania je 7. až 9. januára 2021. "V pondelok by mohli riaditelia zozbierať výsledky testovania a na základe toho bude rozhodovať od utorka, ako bude prebiehať vzdelávanie," načrtol minister. Vzhľadom na dostupné kapacity očakáva v januári postupné otváranie škôl.

Záujem rodičov o prvé testovanie majú zisťovať riaditelia prostredníctvom dotazníka do 21. decembra. Periodicita testovania je stanovená v závislosti od epidemiologickej situácie na sedem, 14 alebo 21 dní. Ako poznamenal minister, môže sa meniť.

Školy môžu požiadať o príspevok

Minister avizoval tiež príspevok, o ktorý budú môcť školy požiadať na zabezpečenie testovania. Malo by ísť o päť eur za úkon, antigénový test dostanú školy bezplatne. Výška príspevku ešte nie je definitívne dohodnutá.

Školy si môžu objednať antigénové testovanie v niektorom z mobilných odberových miest (MOM). Využiť môžu aj vlastne zriadené odberové miesto. Svojich žiakov, zamestnancov a jedného zákonného zástupcu môžu dať otestovať aj v súkromnom laboratóriu s MOM, ktorému dodá antigénové testy.

Škola si môže objednať testovanie v prípade záujmu a dohody i v ambulancii všeobecného lekára. Antigénový test si možno zabezpečiť aj individuálne. Samostatne sa objednáva aj na PCR test. Pripravujú sa tiež testy kloktaním, pri ktorých sa má využiť PCR test.

Školské kluby detí budú fungovať rovnako ako prvý stupeň základných škôl. Základné umelecké školy, jazykové školy a centrá voľného času sa budú aj po skončení sa vianočných prázdnin naďalej riadiť rozhodnutiami vlády, ústredného krízového štábu, hlavného hygienika SR a ďalších zodpovedných orgánov.

