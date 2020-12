Šoltis: Niektorí hráči presvedčili, iní nie. Káder cez zimu doplníme

FK Senica má na programe zimné sústredenie v Turecku.

15. dec 2020 o 19:54 Martina Radošovská

SENICA. Klub zo Záhoria má za sebou jeden z veľmi náročných rokov. Najskôr ohlásil odchod venezuelský majiteľ, po ktorom zostali dlhy, potom prišiel „pofidérny“ záujemca, údajný český podnikateľ, ktorý bol pripravený klub prevziať, no skončil skôr, ako stihol začať.

Z kádra odišlo množstvo hráčov, do jarnej časti naskočilo mužstvo s viacerými dorastencami v zostave, lavička náhradníkov zívala prázdnotou a tréneri sa menili ako na bežiacom páse. Napriek tomu mužstvo ukázalo silu a dosahovalo prekvapivé výsledky. Aby toho nebolo málo, do futbalového diania zasiahol koronavírus.

Keď už to vyzeralo, že Senicu neminie ten najhorší scenár, prišiel na Záhorie Oldřich Duda so svojou podnikateľskou skupinou a začal so stabilizáciou klubu. Pred štartom novej sezóny prišiel k mužstvu tréner Anton Šoltis, zmenou prešla aj väčšina kádra.

Jesenná časť Fortuna ligy je na konci, Senica pred zimnou prestávkou odohrala posledné kolo v Dunajskej Strede. S trénerom Antonom Šoltisom (44) sme preto hodnotili dosiahnuté výsledky, no rozprávali sme sa aj o zimnej príprave či možných obmenách kádra.

Stratili dôležité body

Štyri víťazstvá, päť remíz a deväť prehier je bilancia dosiahnutých výsledkov v jesennej časti. Bodov v tabuľke je málo, často sa strácajú po opakujúcich sa chybách a Senica sa nedokáže posunúť bližšie k prvej šestke.

„Vedeli sme, že to bude náročné. Prísť do novej situácie s novou víziou a budovať ju od základov nie je nikdy jednoduché. Do mužstva prišlo veľa nových hráčov, nebola tu kostra tímu a z tohto hľadiska nás čakalo veľa práce. Niečo sa podarilo, niečo zas nie, ale myslím si, že sme na dobrej ceste. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, že v tabuľke sme mohli byť vyššie, ale skladanie nového tímu, navyše v pomerne krátkom čase, sa odzrkadlilo na výsledkoch,“ začal rozhovor tréner Šoltis.

Tréner Anton Šoltis (vľavo) s asistentom Ivanom Lapšanským (vpravo) (zdroj: FK Senica)

„Myslím si, že vo väčšine zápasov sme spĺňali to, čo sme chceli, až na pár výnimiek,