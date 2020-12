V Skalici chcú postaviť športovú halu pre viac športov, ale aj pre kultúru

Predpokladané náklady na výstavbu sú odhadované od 2,2 do 2,8 milióna eur v závislosti od komplexnosti riešenia a vybavenia haly.

16. dec 2020 o 15:12 SITA

SKALICA. Mestské zastupiteľstvo v Skalici schválilo zámer výstavby multifunkčnej športovej haly, ktorá by mala stáť pri zimnom štadióne. Skalica chce na výstavbu získať dotáciu z verejnoprávneho Fondu na podporu športu. V okresnom meste momentálne nie je veľká telocvičňa alebo športová hala, ktorá by poskytovala plnohodnotné zázemie pre halové športy.

Prečítajte si aj Skalica vypísala VO na zabezpečenie chodu prevádzky kompostárne Čítajte

Multifunkčná športová hala by mohla slúžiť pre volejbal, hádzanú, basketbal, hokejbal, florbal a ďalšie športy. Vedenie mesta pripúšťa jej využitie aj na kultúrne podujatia.

Mesto Skalica má už od roku 2011 k dispozícii stavebné povolenie a má aj projekt, ktorý však bude treba zmodernizovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predpokladané náklady na výstavbu sú odhadované od 2,2 do 28 milióna eur v závislosti od komplexnosti riešenia a vybavenia haly, primátorka Anna Mierna je za úspornejšie riešenie, ktoré by sa zmestilo do dvoch miliónov eur. Skalica podľa nej do výstavby pôjde len v prípade získania dotácie. „Keby sme to mali sami financovať, tak by sme do toho nešli, lebo mesto na to momentálne financie nemá,“ vysvetlila Mierna.



Poslancov mestského zastupiteľstva zaujímali aj náklady na prevádzku, tie by podľa Jozefa Hlavatého z mestského úradu nemali byť vyššie ako 100-tisíc eur ročne. Skalica pôvodne plánovala pri zimnom štadióne stavať tréningovú hokejovú halu, dotáciu od Slovenského zväzu ľadového hokeja na ňu však nezískala.