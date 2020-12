V Malackách otvorili druhé odberové miesto

Vzniklo v areáli kasární na Štúrovej ulici na sídlisku Juh.

9. dec 2020 o 15:33 TASR

MALACKY. V Malackách pribudlo od stredajšieho predpoludnia druhé mobilné odberové miesto na antigénové testy. Vzniklo v areáli kasární na Štúrovej ulici na sídlisku Juh.

Prečítajte si tiež: Kraj má záujem o kúpu nehnuteľností. O návrhu bude rokovať Čítajte

Od stredy do piatka (11. decembra) bude fungovať v čase 10.00 - 14.00 h, počas nasledujúceho pracovného týždňa ho záujemcovia budú môcť využiť od pondelka do piatka (14. - 18. 12.) od 10.00 do 18.00 h.

Využiť možno naďalej aj odberové miesto pred malackou nemocnicou, kde sa testuje na tzv. časenky, vydávané ráno pred začiatkom testovania.