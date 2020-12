V Skalici a Holíči sa školy na druhom stupni do konca roka neotvoria

V záhorských mestách Holíč a Skalica zostanú školy na druhom stupni zatiaľ zatvorené.

8. dec 2020 o 9:44 TASR

ZÁHORIE. Mesto Holíč požiadalo štatutárov základných škôl, aby vykonali predpísaný prieskum.

prečítajte si tiež Logistické centrum v Holíči nakoniec nebude Čítajte

"Na základe prieskumu k súhlasu nástupu žiakov druhého stupňa do školy formou testovania žiaka a zákonného zástupcu na COVID-19 bolo zistené, že v základnej škole (ZŠ) na Bernolákovej ulici z 272 rodičov žiakov je 151 za nástup do školy s podmienkou testovania a 121 proti. To predstavuje 55,5 percenta. V ZŠ na Školskej ulici z 224 rodičov žiakov je iba 100 za nástup do školy s podmienkou testovania, teda 44,64 percenta," uviedol primátor mesta Zdenko Čambal na sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na základe týchto výsledkov sa štatutári škôl rozhodli, že základné školy v Holíči zostanú nateraz zatvorené a vzdelávanie bude pokračovať dištančnou formou. "Budeme spolu s riaditeľmi škôl, zástupcami rodičov a odbornými pracovníkmi hľadať riešenia. O ďalších možnostiach otvorenia prezenčného vzdelávania v školách budem informovať," doplnil primátor.

Vaša lokalita: Senica Predpoveď počasia na dnes 19:00 2 ℃ Riziko zrážok: 10% 22:00 2 ℃ Riziko zrážok: 5%

V Skalici je situácia podobná, školy zostanú zatiaľ takisto zatvorené. "Po dohovore riaditeľov základných škôl a po vyhodnotení zisťovania okolo otvorenia druhého stupňa ZŠ od zákonných zástupcov mesto ako zriaďovateľ škôl oznamuje, že do konca roka sa druhý stupeň otvárať nebude. Vyučovanie bude prebiehať ako doteraz dištančnou formou," informovalo mesto na webovej stránke.