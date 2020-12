A. Doležal: O lyžiarskych strediskách sa môžeme rozhodnúť sami

Rozhodnutie je podľa slov ministra v kompetenciách hlavného hygienika.

2. dec 2020 o 12:12 TASR

BRATISLAVA. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) v utorok (1.12.) informoval, že Európska komisia má v stredu vydať dokument, na základe ktorého sa bude na európskej úrovni koordinovať otváranie zimných stredísk. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v stredu pred rokovaním vlády vyzdvihol, že usmernenia Európskej únie budú mať v tomto prípade iba odporúčací charakter a vo všeobecnosti sa môže Slovensko rozhodnúť tak, ako chce.

"Takže je to čisto na nás, aké opatrenia prijmeme a ako sa rozhodneme ohľadom zimných stredísk," vysvetlil Doležal. Na otázku, kedy je "deadline" na oznámenie lyžiarskym strediskám, za akých okolností môžu začať sezónu, minister uviedol, že preňho bol "deadline" ešte niekedy na začiatku novembra.

"Lebo tie zimné strediská veľkú časť svojich nákladov investujú, alebo teda vynakladajú práve na začiatku sezóny, najmä na zasnežovanie," vysvetlil Doležal.

Rozhodnutie je podľa slov ministra v kompetenciách hlavného hygienika. "Ale tak, ako som povedal už viackrát, komunikujeme s konzíliom odborníkov a následne s tým pôjdeme na pandemickú komisiu a krízový štáb na tomto sa nič nemení," uviedol minister s tým, že stále teda nie je nič definitívne rozhodnuté.

Upozornil, že stále platí, že strediská de facto zatvorené nie sú a lanovky stále chodia a chodili celú sezónu. "Žiadne extra opatrenia na lyžiarske strediská

sa nevzťahujú," uzavrel.

EÚ nemá kompetenciu predpísať zatvorenie stredísk

Ako potvrdil na brífingu počas rokovania vlády aj šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS), pokusy o koordináciu fungovania európskych lyžiarskych stredísk sú, ale Európska únia nemá žiadnu kompetenciu predpísať členským štátom, či si môžu alebo nemôžu otvoriť strediská. Vôľu koordinovať to na európskej úrovni však považuje za prirodzené v rámci prevencie zvýšenia cezhraničnej mobility ľudí.

Podľa jeho slov, ak k takejto dohode dôjde, tak to nebude v stredu, ale budú sa ňou zaoberať až predsedovia vlád na samite budúci týždeň. "Ja by som si nič neželal viac, ako aby sme za podmienok zachovania maximálnej bezpečnosti a zníženia rizika šírenia nového koronavírusu mohli otvoriť tieto strediská," vyjadril sa Korčok s tým, že medzi krajinami je počuť protichodné názory a preto je to ešte otvorenou otázkou.