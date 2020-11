Malackí poslanci nesúhlasia so zrušením urgentného príjmu

Rokovali aj o podmienkach prevádzkovania hazardných hier.

26. nov 2020 o 11:28 SITA

MALACKY. Malackí poslanci nesúhlasia so zrušením urgentného príjmu v meste. Mestské zastupiteľstvo v stredu rokovalo o aktuálnom stave a riešení ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) v Nemocnici Malacky, ale aj o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v Malackách.

"Avizované zrušenie ÚPS v malackej nemocnici od januára 2021 vyvolalo v našom regióne veľkú nespokojnosť. Po takmer trojhodinovej diskusii poslanci prijali uznesenie, v ktorom nesúhlasia so zrušením poskytovania ÚPS v Malackách," informuje mesto.

Zároveň dodáva, že malackí poslanci vyzvali Bratislavský samosprávny kraj (BSK), spoločnosť Nemocničná a Ministerstvo zdravotníctva SR k zabezpečeniu ÚPS, aby sa odvrátilo hroziace nebezpečenstvo na životoch a zdraví obyvateľov.



Samosprávny kraj, ktorý malacký urgent niekoľko rokov dotoval, už nedokáže pokryť neustále sa zvyšujúce finančné podmienky pre jeho prevádzkovanie. Situáciu vysvetlili priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva predseda BSK Juraj Droba, podpredseda BSK pre zdravotníctvo Juraj Štekláč, hlavný lekár BSK Tomáš Szalay a riaditeľ Nemocnice Malacky Peter Kalenčík.

"BSK a mesto opakovane žiadali ministerstvo zdravotníctva, aby urgent v Malackách zaradilo do tzv. pevnej siete urgentov I. typu, v rámci ktorej dostávajú od zdravotných poisťovní paušálne platby. Rezort im však nevyhovel," podotklo mesto s tým, že od nového roka musia akútne prípady v čase od 22:00 do 6:00 ísť na špecializované pracoviská do Bratislavy.

Poslanci rozhodovali o hazarde

Malackí poslanci schválili tiež nové podmienky prevádzkovania hazardných hier. "Mesto už nebude schvaľovať nové žiadosti o prevádzkovanie herní a kasín. Existujúce zmluvy sa rušiť nebudú, avšak po ich vypršaní sa nebudú obnovovať. Znamená to, že o pár rokov budú Malacky bez hazardu," vysvetľuje mesto.

Prijatie úplného zákazu hazardu umožňuje samosprávam novela zákona o hazardných hrách, ktorá začala platiť 2. novembra tohto roka.

"Poslanci odsúhlasili aj názov novej ulice, ktorá vznikla pripojením na už existujúcu Veľkomoravskú a je primárne určená na výstavbu nových rodinných domov. Bude sa volať Šikmá ulica," uzavrelo mesto.