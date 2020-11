Areál Malý Slavín v Malých Karpatoch obnovia, vznikne aj nový altánok

Projekt je naplánovaný na jar 2021.

25. nov 2020 o 10:22 TASR

BRATISLAVA. Areál Malý Slavín, oddychovo-rekreačná zóna v Malých Karpatoch na trase medzi bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, sa dočká revitalizácie.

Pripravuje ju Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spolu s mestskou organizáciou Mestské lesy v Bratislave. Projekt je naplánovaný na jar 2021.

Na mieste pôvodných prístreškov vznikne jeden kompaktný altánok, ktorý zachová doterajšiu kapacitu na sedenie a stolovanie, zastreší však väčšiu plochu.

"Podstatná funkcia altánku je, aby sa človek vedel skryť pred počasím, a tento altánok je presne o tom. Je to tenká, vznášajúca sa strecha, ktorú pri pohľade takmer nevidno. Altánok teda nedominuje v lese, ale sa v lese stráca. A my môžeme vnímať to podstatné, okolitú prírodu," priblížil Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.

Obnovy sa dočkajú všetky časti areálu, vrátane altánkov a priestoru studničky. Úprava altánkov a verejného priestoru v areáli Malý Slavín je jeden z projektov hlavného mesta a MIB pre lepšie verejné priestory, v rámci ktorých mesto zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov po celom meste.

