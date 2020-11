FK Senica si vezie z Michaloviec tri body, rozhodol Piroska

21. nov 2020 o 17:15

SENICA. Futbalisti FK Senica zvíťazili v sobotnom zápase 14. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:0. O jediný gól zápasu sa v 32. minúte postaral Juraj Piroska.

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 0:1 (0:1)

Gól: 33. Piroska.

Rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Jánošík.

ŽK: Begala - Kopečný, Addo, Piroska.

MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Siopis, Pino Soler, Bednár, Vojtko - Spojlarič (46. Ivanov) - Taiwo, Begala, Žofčák (72. Neofytidis), Phillips (69. Popovic) - Tandir (68. Trusa)

FK Senica: Fryšták - Addo, Carrillo Mancilla, Asanovič, Šimčák - Yenne (88. Nemec), Kopečný, Gallovič, Košťál (65. Totka) - Piroska (90.+ Duda) - Malec

Prvý polčas úrovňou nenadchol a kombinačné snahy tímov často komplikoval náročný terén. O niečo futbalovejší boli v prvom dejstve hostia a za miernu prevahu boli po polhodine hry odmenení aj gólom. Dlhý center Asanoviča zo stredu ihriska hlavou predĺžil Malec na Pirosku, ktorý sa dostal za obranu domácich a hoci sa mu strela ľavačkou nevydarila, skončila v bránke Markoviča - 0:1.

Obraz hry ostal podobný aj po zmene strán, avšak na domácich bola viditeľná snaha o vyrovnanie. Chýbal im však pokoj vo finálnych prihrávkach a ich ofenzívne úmysly dobre čítala defenzíva Senice. V 80. minúte sa domáci dostali do nebezpečnej vzdialenosti pred brankára Fryštáka, zakončujúci Trusa však trafil iba protihráča a Taiwo sa po odrazenej lopte nezorientoval ideálne.

Seničania sa snažili držať loptu na súperovej polovici, hrozili aj nakopávanými loptami, no druhý gól už nepridali. V 85. minúte mohol po rohovom kope Pirosku rozhodnúť Malec, ale hlavičkoval priamo do náručia Markoviča.

Anton Šoltis, tréner FK Senica: "Nebol to extra pekný futbal, terén bol ťažký. Prišli sme neprehrať, resp. pokúsiť sa zvíťaziť. Bolo vidieť, že obe mužstvá potrebujú body, v hre bol istý kŕč. Bolo to o prvom góle, našťastie sme ho dali my. V defenzíve sme hrali dobre, súpera sme nepustili do šance, horšie to bolo v útoku. Som však rád za chlapcov, že sa im podarilo toto víťazstvo a teší ma bojovný a oduševnený výkon."