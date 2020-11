Malé Karpaty a Záhorie ponúkajú svoje krásy aj počas zimy

Oblasť Malých Karpát sa spája predovšetkým s letnou turistikou, Záhorie zasa s hubárčením. Región však má svoje čaro aj počas zimy.

20. nov 2020 o 12:11 TASR

Pokiaľ to dovolia snehové podmienky a pandemická situácia, je jedným z najväčších zimných lákadiel v Malých Karpatoch lyžiarske stredisko LK Baba.

Nachádza sa v známom horskom sedle Pezinská Baba na hrebeni Malých Karpát vo výške 527 m.n.m. - asi 12 km od okresného mesta Pezinok smerom do Malaciek.

V areáli lyžiarskeho strediska sú tri zjazdové trate s dĺžkou 500, 700 a 1000 metrov vybavené lyžiarskymi vlekmi. Trať VL 500 je umelo zasnežovaná a vybavená osvetlením pre obľúbené večerné lyžovanie.

Zimná turistika

Povrch tratí sa pravidelne udržiava a v stredisku sa nachádzajú tiež trate pre bežecké lyžovanie a sánkarská dráha.

Cez zimu býva k dispozícii pre návštevníkov stredisko Modra-Piesok v nadmorskej výške 472 m. n. m v lokalite známej Zochovej chaty. Aj tu sa nachádzajú lyžiarske zjazdovky s vlekmi resp. dopravníkovým pásom (dohromady majú kapacitu 3010 osôb za hodinu).

Miernejší terén vyhovuje skôr nenáročným lyžiarom, začiatočníkom a deťom. Zabezpečené je umelé zasnežovanie, pre vopred ohlásené skupiny aj večerné lyžovanie.

Okolie Zochovej chaty a Modry - podobne ako celé Malé Karpaty - sú atraktívne aj pre zimnú turistiku a pre bežecké lyžovanie. Navštíviť možno známu rozhľadňu na vrchu Veľká Homoľa (709 m. n. m.) - hoci nesie názov Modranská rozhľadňa, práve centrum Modry zakrýva susedná Malá Homoľa (638 m. n. m.).

Inak za dobrého počasia odtiaľ dovidieť až do Álp (oblasť Schneebergu) či na južnú Moravu (Pavlovské vrchy). Príjemným výletným miestom je aj hrad Červený Kameň s nádvorím a okolitými parkmi vrátane Kalvárie.

Podmanivé a okúzľujúce výhľady ponúkajú viaceré vrcholy, predovšetkým Skalnatá (704 m. n. m.), na ktorú vedie chodník z Pezinskej Baby aj zo Zochovej chaty.

Značkovaná trasa vedie cez sedlo Modranská Baba, na ktorom sa nachádza obľúbené výletné miesto - Čermákova lúka s prameňom pitnej vody. Rovnako je nádherný výhľad z neďalekého vrcholu Vysokej (754 m. n. m.).

Pútnické miesto aj sakrálne pamiatky

Na záhorskej severozápadnej strane Malých Karpát sú hneď za Bratislavou pekné výletné miesta obce Marianka a Borinka, nad ktorou sa týčia zrúcaniny hradu Pajštún. Marianka je známym pútnickým miestom.

Medzi sakrálne pamiatky obce patrí kostol Narodenia Panny Márie a krížová cesta na zalesnenom úbočí, pri ktorej bola v roku 1936 vybudovaná Lurdská jaskyňa. Jej steny sú pokryté stovkami pamätných tabuliek s vďakyvzdaniami. Návštevníci si tiež do Marianky chodia nabrať liečivú vodu.

V severnejšej časti pohoria je dominantou vrchol Vápennej (752 m. n. m.) s rezerváciou Roštún. Súčasťou krasovej oblasti je Plavecký hrad a obce Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš s malebným okolím. Severnú časť pohoria uzatvára najvyšší vrch Malých Karpát - Záruby (768 m. n. m.).

Ďalšie zaujímavosti

Pod Zárubami sa rozprestiera oblasť Smolenického krasu. Obci Smolenice dominuje známy Smolenický zámok s malebným zámockým parkom. Ďalej pokračuje masív Malých Karpát až po Čachtice, kopce sú však v tejto časti miernejšie a nižšie.

Nachádzajú sa tu zrúcaniny hradu Dobrá Voda pri rovnomennej obci, kde pôsobil na sklonku života farár a spisovateľ Ján Hollý. Tu sa tiež stretol s predstaviteľmi mladšej štúrovskej generácie (Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža).

Do oblasti úzko prepojenej so slovenskými dejinami patrí aj Bradlo so známou mohylou pripomínajúcou pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Pamätník, ktorého autorom je Dušan Jurkovič, leží medzi Brezovou pod Bradlom a Košariskami, ktoré sú Štefánikovou rodnou obcou.

Na sever od Malých Karpát sa nachádza Myjavská pahorkatina, na ktorú nadväzujú Biele Karpaty a moravsko-slovenské pomedzie. Z početných pamätihodností oblasti možno spomenúť hrad Branč, ktorý sa týči na brale nad obcou Podbranč medzi Senicou a Myjavou.

Zo zrúcanín je pekný kruhový výhľad na okolitú zvlnenú krajinu. Opäť za priaznivých podmienok a v prípade uvoľnenia protipandemických opatrení sa teší na návštevníkov stredisko Skiland Stará Myjava, ktoré ponúka lyžiarsky vlek pre deti či vykurovaný stan s občerstvením.

Zdroj: hiking.sk, infoglobe.sk, lkbaba.sk, skiland.sk