Kačenáreň v Kopčanoch plánujú dokončiť budúci rok

Architektúra objektu bude zrealizovaná podľa pôvodných historických podkladov z roku 1750.

19. nov 2020 o 14:05 TASR

KOPČANY. Obec Kopčany v okrese Skalica zverejnila výsledky verejného obstarávania na rekonštrukciu barokového objektu Kačenáreň. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Prečítajte si tiež V múroch rozhľadne zanechali časovú schránku Čítajte

Do verejnej súťaže sa zapojili štyria uchádzači, ktorí ponúkli sumu na rekonštrukciu od takmer 377 tisíc eur po skoro 559 tisic eur. Najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť Hílek a spol., ktorá bude zákazku realizovať a podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia dokončená do 30. septembra 2022.

Článok pokračuje pod video reklamou

Architektúra objektu Kačenárne bude zrealizovaná podľa pôvodných historických podkladov z roku 1750, ktoré sú pôdorysne zhodné s realizovaným zameraním. Nadväznosť miestností a ich prepojenie tiež rešpektuje pôvodný pôdorys.

Bohatá história

Kačenáreň je situovaná severne od obce, mimo jej zastavaného územia, približne 300 metrov od odchytového rybníka a Kostola sv. Margity Antiochijskej. Stavba je zapísaná v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Dvojicu pamiatok tvorí hospodárska stavba a odchytový rybník kačíc. Pod kačenárňou s rybníkom si treba predstaviť majer, ktorý zahŕňal komplex budov a rybník. Ten bol umelo vytvorený a bolo na ňom vybudované zariadenie na odchyt divých kačíc. Obdobie vzniku tohto zariadenia je podľa dostupných listín rôzna. Spomína sa od roku 1736 až do roku 1784.

Prevádzka odchytu kačíc a kačenárne vôbec trvala nepretržite a zanikla až v roku 1918. Kačenáreň bola už v tomto období cieľom turistov, predvádzal sa im odchyt kačíc. Rybník je v súčasnosti spustnutý a z budov sú len ruiny.

"Chceme zrekonštruovať do pôvodného stavu horáreň, čo je hlavná budova komplexu kačenárne, a k tomu pridať prístavbu, kde bude aj oddychová zóna pre cyklistov, ktorí budú popri pamiatke prechádzať," informoval starosta obce Dušan Dubecký.