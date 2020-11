V Senici začalo fungovať mobilné odberové miesto

18. nov 2020 o 9:06 TASR

SENICA. V meste Senica je od stredy k dispozícii mobilné odberové miesto, kde sa môžu občania nechať bezplatne otestovať prostredníctvom antigénových testov na ochorenie COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Rovnaké miesto

Organizácia odberov bude v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici rovnaká, ako to bolo v prípade oboch kôl plošných testovaní. "Mobilné odberové miesto bude situované v mestských priestoroch budovy denného centra pre organizácie tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici, ktoré sme poskytli Slovenskému Červenému krížu (SČK)," uviedol primátor Senice Martin Džačovský.

Záujemcovia o vyšetrenie antigénovými testami prídu jedným vchodom, po registrácii na základe občianskeho preukazu nasleduje výter a po opustení budovy druhými dverami čakajú na výsledok testu v záhrade denného centra.

Až 300 ľudí denne

V prevádzke bude do polovice januára každý deň od pondelka do soboty okrem sviatkov vždy od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h. Denná kapacita je 300 ľudí. "Vyšetrenia bude robiť vždy dvojica zdravotných sestier. V rámci systému prihlasovania sa na test plánujeme zriadiť aj objednávanie prostredníctvom telefonickej linky alebo mailom," doplnila riaditeľka SČK, územný spolok Senica Miriam Madunická.