Ochranári odmietajú plány na vybudovanie prekladiska kontajnerov z Ázie na západe Slovenska

Nové prekladisko tovarov má slúžiť pre západnú časť Slovenska, východnú a strednú časť Českej republiky a Poľsko.

16. nov 2020 o 8:50 SITA

HOLÍČ. Slovenskí ochranári odmietajú zámer spoločnosti MLC Holíč vybudovať na západe Slovenska pri rieke Morava multimodálne logistické centrum na prekládku kontajnerov s tovarom z Ázie. Slovenský ochranársky snem podporil zamietavé stanovisko Národného komitétu ICOMOS Slovensko k zámeru, ktoré bolo doručené na Okresný úrad v Skalici a ministerstvu životného prostredia.



„Je zrejmé, že tento zámer by v prípade svojej realizácie znehodnotil prírodné, environmentálne, krajinárske a kultúrno-historické hodnoty tohto územia i širšieho okolia, vrátane susednej Českej republiky, pričom jeho ekonomická výhodnosť, urgentnosť a celkový praktický význam sú viac ako sporné,“ povedal Mikuláš Huba zo Slovenského ochranárskeho snemu.

Kapacita: milión ročne

Podrobné vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a cezhraničných vplyvov na územie Juhomoravského kraja požaduje zasa česká organizácia Deti Zeme. Nákladné prekladisko kontajnerov na viac ako stovke hektárov bude podľa Detí Zeme obrovským zásahom do krajiny v blízkosti lužných lesov, archeologických a historických pamiatok. Organizácia pripomína, že podobný zámer bol asi pred dvoma rokmi predložený v českom Hodoníne, kde sa stretol s odporom verejnosti aj politikov.



Nové prekladisko tovarov má slúžiť pre západnú časť Slovenska, východnú a strednú časť Českej republiky a Poľsko. Jeho kapacita má dosiahnuť milión kontajnerov ročne. Náklady na výstavbu odhaduje MLC Holíč na približne 200 miliónov eur, prácu by v areáli po jeho dobudovaní malo nájsť až 500 ľudí. Začiatok stavebných prác je odhadovaný na štvrtý štvrťrok 2022, so začiatkom prevádzky ráta investor od roku 2025