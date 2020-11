Skalickí hokejbalisti s plastovým povrchom

Stali sa tak jedným z mála klubov, ktoré ponúkajú kvalitné podmienky.

15. nov 2020 o 15:31 Martina Radošovská

SKALICA. Druhá vlna koronavírusu pozastavila opäť viaceré súťaže, medzi ktorými je aj hokejbalová extraliga. Skaličania využili nútenú prestávku na položenie plastového povrchu v BigMat aréne.

Divákom natáčali zápasy

Hokejbalová súťaž sa nestihla ani poriadne rozbehnúť a dostala hneď stopku. Skaličania odohrali tri zápasy, z ktorých si do tabuľky pripísali dve domáce víťazstvá nad Nitrou a Vranovom nad Topoľou a jednu prehru s LG Green Bratislava. Pred sezónou prezradil obranca Michal Salajka, že príprava Skaličanov na novú sezónu bola poslabšia, čo by ich mohlo dobehnúť v prvých kolách.

„V sezóne sa zatiaľ odohrali len tri kolá, po ktorých len ťažko hodnotiť, na čo máme a na čo nie. Sme len na začiatku, mužstvá sa rozohrávajú a nie všetky odohrali tri stretnutia ako my. Prišli odloženia zápasov, pretože situácia je taká, aká je, preto je ťažké niečo hodnotiť. Navyše, osobne som sa zúčastnil len jedného zápasu, ale čo mám informácie, tak aby sme sa vyrovnali silnejším súperom, musíme ešte potrénovať. To pre nás bude priorita do najbližších týždňov, aby sme sa mohli pohybovať na priečkach, na ktorých chceme byť a kde si Skalica aj zaslúži byť,“ vysvetlil Salajka.

Skaličania sa v sezóne 2018/2019 stali majstrami Slovenska, a aj keď sa im titul nepodarilo v minulom ročníku obhájiť, je isté, že ambície v súťaži majú tie najvyššie.

Prvé opatrenia priniesli zápasy bez divákov, no Skaličania sa v tejto situácii vynašli a fanúšikom prinášali zápasy inou formou.

„Bez divákov bola na štadióne úplne iná atmosféra, či sme hrali doma, alebo vonku. V domácom prostredí to pre nás bolo horšie, pretože tu máme výborných fanúšikov, chodia sa pozerať rodinní príslušníci, kamaráti, ktorí nás poháňajú vpred. Zápas pred prázdnymi tribúnami bol iný, bolo počuť iba buchot hokejok a pokrikovanie hráčov. Snažili sme sa však divákom priniesť po prvýkrát zápasy online. Síce úvod sprevádzali drobné technické problémy (smiech), napokon sa všetko vyriešilo a podarilo, ako sme plánovali. Touto cestou sme chceli urobiť my niečo pre fanúšikov, pretože to hráme pre nich,“ pokračoval skalický obranca.

Nový povrch

So stúpajúcimi číslami nakazených ľudí však prišli radikálnejšie opatrenia, ktoré pozastavili hokejbalovú extraligu, no Skaličanom to paradoxne pomohlo. Podarilo sa im položiť v BigMat aréne dlho plánovaný plastový povrch.

„Je to trochu sarkastické, ale prestávka nám prišla aj trochu vhod, pretože sme dokončovali položenie povrchu. Už po poslednom zápase s Vranovom nad Topľou sme zostali všetci na ihrisku a rozobrali sme poslednú časť mantinelu. Cez týždeň sa nám podarilo previezť plastový povrch do Skalice a firma začala pracovať na jeho položení, takže tréningový proces by u nás nebol ani možný. Zároveň sme mali priestor a čas pomáhať, pretože to bolo potrebné. Keďže sa cez víkend nehralo, nasadili sme späť spodnú časť mantinelu, povrch sme zaťažili a ihrisko je pripravené na používanie, aj keď v tejto dobe to pre obmedzenia nebude také, ako by sme chceli,“ vysvetlil Salajka.

Ako dodal, v aréne potom prebiehalo dokončovanie finálnych detailov, ako je oprava siete či nové bránky.

Situácia má však pre mužstvo veľké nevýhody po hernej stránke. „Z hľadiska tréningového procesu pre nás situácia nie je vhodná, pretože nám to opäť narušilo prípravu. Tréningy po šesť ľudí je veľmi málo a nemá to nejaký význam, takže to opäť riešime hlavne individuálnou prípravou a dúfam, že si každý hráč udrží aspoň fyzickú kondíciu, pretože tú budeme potrebovať do ďalšej časti sezóny,“ pokračoval Salajka.

(zdroj: V Skalici pribudol plastový povrch)

Plast nebýva pravidlom

Plastový povrch bol pre Skaličanov dlhodobým zámerom, najmä po stránke financií, ktoré zháňali rok. Prvotná myšlienka vymeniť asfalt za plast prišla po majstrovskej sezóne 2018/2019.

„Chodievame do zahraničia na rôzne turnaje, kde sa hrá na plastovom povrchu. My sme týmto mužstvám chceli v Skalici vrátiť rovnakú kvalitu, nielen po stránke obsadenia turnaja, ale aj podmienok, ako je práve plastový povrch. Po sezóne, kedy sme sa stali majstrami Slovenska a naši hráči uspeli v reprezentácii a stali sa majstrami sveta, sme si povedali, že keď nie teraz, tak kedy bude vhodnejšia doba. Zároveň sme sa trochu snažili využiť našu popularitu práve vďaka spomínaným úspechom a osloviť sponzorov na získanie finančných prostriedkov. Začali sme na tom postupne pracovať a do finálnej fázy to vyústilo až teraz,“ vysvetlil zámer Salajka.

Skalica sa tak zaradila medzi pár hokejbalových klubov na Slovensku, ktoré takýmto povrchom disponujú. „U nás plastový povrch nie je vôbec pravidlom. V Čechách ho majú dokonca tímy v prvej lige, nielen extralige. Na Slovensku ho má len Nitra, Vrútky, Považská Bystrica, Vranov nad Topľou a po nich už aj my. Je to budúcnosť hokejbalu, na medzinárodnej úrovni sa hrá všade na plaste a ja verím, že do Skalice to priláka väčšiu verejnosť, ako aj deti a mládež,“ pokračoval Salajka, ktorý doplnil výhody plastového povrchu oproti asfaltu.

„Rodičia budú vedieť, že im dieťa domov nepríde s odreninami, pretože pri páde na plaste si maximálne spáli tepláky. Takisto ušetríme náklady na hokejky, pretože jedna až dve vydržia hráčovi celú sezónu, nie ako doteraz, keď sme museli pravidelne meniť čepele alebo celé hokejky, pretože sa zošúchali. Rovnako sa ušetrí aj na brankárskom výstroji,“ vysvetlil obranca.

Priláka deti

Skaličania si od nového povrchu sľubujú najmä skvalitnenie hry, ako aj prilákanie mládeže, ktorá v klube chýba. „Dúfam, že tie deti, ktoré počujeme hrať hokejbal na sídliskách, prilákame teraz do klubu a vytvoríme v blízkej budúcnosti nejaké mládežnícke družstvo.“

V klube sa snažili pracovať s mládežou aj doteraz, a to prostredníctvom úspešného letného hokejbalového Kempu 246 pre deti. Počas leta sa konal 3. ročník a rovnako sa premiérovo konal projekt aj pre kategórie od U14 až po U19.

„Prvý rok som bol výraznou súčasťou kempu aj ja. Myšlienka vzišla od Jaroslava Martinusíka a Milana Rampáčka a musím povedať, že u mladších detí je obrovský záujem, povedal by som, že až pretlak, pretože nám nestačili kapacity. Zároveň nás teší, že na deťoch, ktoré tento kemp navštevujú pravidelne, je vidieť posun, hokejbal ich baví a zlepšujú sa. Príjemne prekvapený som aj z novozačatého projektu pre dorast, kde sme mali tiež veľa záujemcov. Prišli deti nielen zo Skalice, ale z celého Slovenska, dokonca aj Čiech. Aj v tomto smere vnímame plastový povrch ako veľké plus, pretože sa na ňom dá veľa trénovať, nie je to náročné na pohybový aparát a kĺby. Pri hre vám tak neskáče loptička, môžete hrať s kompozitnými hokejkami, takže je tu množstvo pozitív,“ objasnil Salajka.

Hokejbalisti Skalice (zdroj: Martina Radošovská)

Stabilizácia financií

Ďalšie prerušenie súťaže hokejbalistov nezasiahne výrazne po finančnej stránke, práve naopak, dúfajú, že počas tohto obdobia sa im podarí stabilizovať financie.

„Nebudeme musieť platiť výjazdy von, pretože nás čakali cesty k súperom na druhý koniec republiky, čo je nemalá finančná záťaž na ubytovanie, ako aj cestu pre hráčov. Teraz tieto peniaze ušetríme, zároveň sa budeme snažiť pozbierať nejaké prostriedky dopredu, aby sme mohli bez akýchkoľvek problémov dohrať sezónu.“

Aj v súvislosti s kúpou plastového povrchu sa Skaličania rozhodli, že domáce zápasy budú spoplatnené povinným vstupným vo výške jedného eura.

„Keď sme sa obzerali okolo nás, na rôzne futbalové zápasy, či už krajskej, alebo oblastnej úrovne, sa platí vstupné. My na hokejbale, kde hráme o majstra Slovenska, sme nikdy nevyberali peniaze za vstup, a myslíme si, že euro je také symbolické aj pre ľudí, ktorí nás chodia podporovať. Nám to pomôže pri nákladoch spojených s výdavkami počas sezóny, zároveň je to pre nás spätná väzba od fanúšikov, za ktorú sa im budeme snažiť odvďačiť na ihrisku,“ uzavrel Salajka, ktorý v závere rozhovoru poďakoval všetkým partnerom, sponzorom a podporovateľom, bez ktorých by sa im plastový povrch nepodarilo zakúpiť.

„Chcel by som im poďakovať a zároveň poprosiť ľudí, ktorí majú radi šport a hokejbal a vedeli by nám akoukoľvek formou pomôcť, ak by sa ozvali, budeme im veľmi vďační.“

