Po eufórii z víťazstva v pohári prišla "facka"

V Rybkách neprevláda s výsledkami jesennej časti príliš veľká spokojnosť. Mužstvo sa ocitlo na štvrtom mieste v tabuľke.

14. nov 2020 o 10:41 Martina Radošovská

RYBKY. Kým na začiatku sezóny sa Rybkám pomerne darilo, v posledných zápasoch strácali cenné body.

„Zo začiatku sezóny u nás prevládala ešte eufória z výhry v Sportika Cupe. Vyšiel nám aj začiatok sezóny, no potom pre nás prišla veľká facka v podobe zápasu v Hlbokom, kde sme prehrali 4:0. Tam sme odohrali veľmi zlé stretnutie, obzvlášť na to, že sme mali celý káder pokope. Po tejto prehre sme si s chalanmi niečo povedali v kabíne a prišiel bojovný zápas so Sobotišťom, kde však chýbala kvalita a prehrali sme 0:2. Následne sme v Rohove chceli vyhrať, nakoniec sme si však po nerozhodnej remíze 1:1 delili body. Myslím si však, že chalani podali dobrý výkon,“ objasnil tréner Tomáš Duška, ktorý dodal, že odchody Kristiána Ravasa a Jakuba Kuchtu sa im po kvalitatívnej stránke nepodarilo v kádri nahradiť.

Momentka zo zápasu Hlboké - Rybky (zdroj: Martina Radošovská)

„Okrem toho sa v niektorých zápasoch pridali zranenia, alebo iné povinnosti hráčov, čo sa tiež podpísalo pod výsledky. Môžem povedať, že som tak spolovice spokojný, no mohlo to byť aj lepšie, určite máme ešte na čom pracovať,“ pokračoval tréner.

Nateraz je však súťaž pre situáciu s koronavírusom prerušená až do odvolania. „Mám na to rovnaký názor ako v minulosti. So situáciou sa nedá robiť nič, musíme sa jej prispôsobiť, pretože zdravie je prvoradé. Osobne si myslím, že tento rok si už nezahráme a uvidíme, čo prinesie jarná časť.“

Rybky boli zároveň jedným z mužstiev, ktoré mali stopku práve pre koronavírus a zápas s Popudinskými Močidľanmi musel byť odložený. „Jeden z našich dorastencov bol pozitívne testovaný a na základe toho museli ísť do karantény aj hráči A-mužstva. Našťastie sa koronavírus u nikoho ďalšieho nepotvrdil a mohli sme v súťaži pokračovať,“ objasnil Duška.

A ako hodnotí tréner Rybiek súťaž? „Sledoval som hlavne našu skupinu, kde sú okrem Hlbokého pomerne vyrovnané mužstvá a vyhrať môže každý s každým. Hlboké suverénne valcuje súperov. Oreské má podobne ako my nestabilné výsledky, raz odohrajú dobrý zápas, potom nie. Divoké výsledky sú však v druhej skupine, rovnako je pre nás milým prekvapením Šaštín, ktorý pred sezónou doplnil káder. Uvidíme, aká bude situácia po novom roku a či sa vôbec bude dať v súťaži na jar pokračovať,“ uzavrel Duška.