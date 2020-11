V mužstve dostáva viac príležitostí

Mário Hollý je súčasťou základnej zostavy druholigovej Skalice.

14. nov 2020 o 18:17 Martina Radošovská

SKALICA. V poslednom jesennom kole minulej sezóny prišla pre Mária Hollého (20) šanca nastúpiť po prvýkrát v základnej zostave druholigovej Skalice. Jeho premiéru sprevádzal zároveň aj prvý ligový gól.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počas letnej prestávky prešlo mužstvo výraznými zmenami a rovnako aj Mário Hollý dostáva na ihrisku viacej príležitostí. Sezónu síce prerušila druhá vlna koronavírusu na Slovensku, no s 20-ročným futbalistom sme sa porozprávali o jesennej časti.

Viacej príležitostí

Kým minulú sezónu nemal Mário Hollý tak veľkú minutáž za A-mužstvo Skalice a počas jesene odohral väčšinu zápasov za treťoligový Rohožník v rámci dohody medzi klubmi, teraz je už pevnou súčasťou základnej zostavy.

Prečítajte si tiež: Z oblastnej súťaže do štvrtej ligy Čítajte

„V prvom rade som veľmi rád, že dostávam toľko šancí v základnej zostave, ako dostávam. Momentálne nastupujem na poste stredného defenzívneho záložníka,“ popísal svoj posun v skalickom mužstve Mário Hollý. Jeho premiéru pochopiteľne sprevádzala aj nervozita, tej sa však podľa jeho slov časom zbavil. „Musím povedať, že od zápasu k zápasu sa cítim čoraz lepšie a stres už nepociťujem.“

Jarnú časť minulej sezóny prerušila prvá vlna pandémie koronavírusu, hráči sa nestretávali a dlhú dobu trénovali len individuálne.

„Takéto obdobie je určite nepríjemné a ťažké pre každého hráča, športovca, ale aj celkovo pre všetkých ľudí. Rovnako ako v prvej vlne, aj teraz musíme situáciu brať tak, ako je. Nedokážeme ju ovplyvniť, musíme byť len zodpovední a veriť, že onedlho opäť vybehneme v súťažnom zápase na ihrisko.“

Výrazná obmena kádra

Dohrávanie druhej ligy bolo dlho nejasné, najskôr prišla informácia, že sezóna sa pre druholigistov končí, napokon sa obnovila, ale len v skrátenom modeli a mužstvá nemali veľa priestoru na spoločnú prípravu. Okrem toho prechádzalo skalické mužstvo výraznou obmenou kádra.

Prečítajte si tiež: V Radimove vidí veľký potenciál Čítajte

„Áno, mužstvo sa výrazne menilo, o to bola dohrávka sezóny ťažšia, no zároveň si myslím, že nám pomohla. Po pár mesiacoch bolo dobré vybehnúť na ihrisko a pokračovať v súťaži,“ pokračoval Hollý. Z kádra Skalice odišlo deväť hráčov, niektorí patrili v minulých sezónach k pilierom základnej zostavy. Ako vnímali tieto zmeny v kabíne?

„Ako už bolo spomenuté, naše mužstvo prešlo výraznou premenou kádra. Do určitej miery to pre mňa bolo prekvapením, nečakal som, že odíde toľko chalanov, a ako bolo spomenuté, boli medzi nimi aj zvučné mená skalického kádra.“

Tieto odchody sa klub počas letnej prestávky snažil adekvátne nahradiť, najmä mladými hráčmi. Ako zapadli do kabíny nové tváre?

„S chalanmi, ktorí prišli, nebol žiadny problém a hneď zapadli do kolektívu. V šatni, na ihrisku, ale aj mimo neho sme super partia, ktorá ťahá za jeden povraz,“ zhodnotil obmenu kádra defenzívny záložník.

Pred štartom novej sezóny privítali Záhoráci na skalickom „Letňáku“ v rámci osláv storočnice klubu úradujúceho majstra, s ktorým si zmerali sily. Aký bol pre Mária Hollého zápas so Slovanom Bratislava?

„Bola to úžasná skúsenosť, pretože proti Slovanu nenastupujeme deň čo deň. Môžem zhodnotiť, že právom sú majstrami Slovenska. Krajšie však bolo, že Slovan prišiel s celým mužstvom, väčšina hráčov, až na dvoch, nastúpila v zápase, čo ma veľmi potešilo. Bolo vidieť, že neprišli do Skalice len na výlet, ale brali to s plnou vážnosťou.“

Vyrovnaná súťaž

Prečítajte si tiež: V Radimove prebehla zmena na trénerskom poste. Klub vsadil na skúsenosť Čítajte

Skalica sa po jedenástich kolách drží na treťom mieste v tabuľke. Súťaž je na špici vyrovnaná a mužstvá majú medzi sebou len malé bodové rozdiely. „Jesennú časť musím zhodnotiť veľmi pozitívne, tabuľka je vyrovnaná a držíme krok s najlepšími tímami v lige. V kabíne prevláda výborná nálada a určite je s výsledkami spokojnosť. Vždy to môže byť lepšie, pár zápasov nás, pochopiteľne mrzí, ale to patrí k futbalu,“ zhodnotil Hollý.

Čo sa týka lídrov druhej ligy, tu prišlo oproti minulej sezóne k zmenám. Dubnica nad Váhom, Žilina B či Poprad, ktoré mútili vodu na špici, sa teraz nachádzajú v dolnej časti tabuľky.

„Po prvej vlne COVID-19 nevedel nikto, v akej situácii sa ocitne. Dalo sa očakávať, že niektoré mužstvá to určite pocítia. Dubnicu a Poprad som však nečakal, obzvlášť Dubnicu, ktorá ešte prednedávnom hrala baráž o Fortuna ligu.“

S rastúcim počtom nakazených ľudí prišli aj prvé opatrenia, ktoré uzavreli štadióny pred divákmi.

„Podpora od fanúšikov na štadiónoch určite chýba, či už pozerám futbal v televízii, alebo aj keď sme hrali doma v Skalici. V prvom rade sme však boli radi, že vôbec môžeme hrať. Potom sa situácia zmenila a v druhej lige to vôbec nevyzeralo dobre, pretože bola opäť pozastavená. Je to nepríjemné obdobie, po dlhej pauze sa konečne začalo hrať, ľudia postupne prichádzali späť na tribúny, no situácia z jari sa opäť zopakovala," pokračoval Mário Hollý.

Prečítajte si tiež: Rozhodovanie prijal ako novú výzvu Čítajte

Druhá najvyššia futbalová a hokejová liga dostali konečne zelenú a od pondelka 16. novembra môžu pokračovať. "Je veľká škoda, že druhá liga nedostala výnimku hneď, aby sa dohrala jesenná časť, tak ako sa mala. Dlho sme nevedeli, kedy sa bude môcť začať hrať a či vôbec ešte tento rok vybehneme na trávnik. Som rád, že padlo takéto rozhodnutie,“ dodal Hollý.