Z oblastnej súťaže do štvrtej ligy

Kristián Ravas pred sezónou vymenil dres Rybiek za farby Radimova.

12. nov 2020 o 18:02 Martina Radošovská

RADIMOV. Kým minulú sezónu ešte Kristián Ravas obliekal farby šiestoligových Rybiek, počas letnej prestávky sa posunul do štvrtej ligy. Kvalitatívny rozdiel medzi súťažami pocítil, no ako sám dodal, zvykol si naň už po pár zápasoch.

Kristián Ravas (21) je jedným z odchovancov senického klubu, kde s futbalom začínal ako šesťročný a postupne sa presunul do rodných Rybiek, kde zbieral prvé skúsenosti v seniorskom futbale. Zároveň bol súčasťou tímu v úspešnej sezóne 2018/2019, kedy Rybky oslávili víťazstvo v šiestej lige.

Ďalší triumf

Želaním mladého hráča bolo v nasledujúcej sezóne obhájiť s mužstvom víťazstvo v 6. lige, to sa napokon Rybkám nepodarilo, pretože súťaže predčasne ukončila prvá vlna pandémie koronavírusu. Na svoje konto si však pripísal ďalší zaujímavý úspech, keď ukončil sezónu na štadióne FK Senica v pohárovom zápase v rámci Sportika Cupu s Hlbokým. Pre Rybky sa prvý polčas nevyvíjal dobre a do kabín sa odchádzalo za stavu 2:0, v druhom dejstve sa im však podarilo vyrovnať a o víťazovi rozhodli penalty.

„V jarnej časti prišlo veľmi ťažké obdobie pre všetkých a určite by som bol radšej, ak by sa sezóna dohrala, no situácia to nedovoľovala. Bolo nám však umožnené odohrať aspoň pohárové finále s Hlbokým. Na tento zápas spomínam v tom najlepšom, dobré prostredie, dramatický zápas do posledných sekúnd, výborná atmosféra, jednoducho neopísateľný zážitok. Nikdy som ešte pred toľkými divákmi nehral, navyše sa nám podarilo vyhrať, takže nič viac som si ani želať nemohol,“ zaspomínal na finále Kristián Ravas.

Rybky sa tak stali prvým víťazom pohárovej súťaže Sportika Cup a nad hlavy zdvíhali ďalšiu trofej. Pre Kristiána Ravasa to bola zároveň rozlúčka v drese Rybiek, pretože už vtedy vedel, že nasledujúcu sezónu bude pokračovať v Radimove.

„Do Radimova som sa dostal cez môjho spoluhráča z Rybiek Jakuba Kuchtu, ktorý prestupoval v rovnakom čase. Bývalý tréner Radimova Tomáš Miša si ho vyhliadol ako prvého a vtedy som si povedal, že aj pre mňa už by bol vhodný čas na zmenu. Skontaktovali sme sa s trénerom, dohodli stretnutie a prišlo aj na spoluprácu,“ popísal Ravas.

Proti fortunaligistovi

Radimov je túto sezónu nováčikom vo štvrtej lige, kde dosahuje výborné výsledky a ocitol sa aj na prvom mieste v tabuľke.

„Jesennú časť sezóny sme mali výborne rozohranú, mali sme stálu formu, až na nepodarený zápas v Trebaticiach, ktorý nám nevyšiel vo všetkých smeroch,“ zhodnotil Kristián. Postupne však prišla druhá vlna koronavírusu a dala opäť nútenú pauzu súťažiam. Pre Radimov tak bolo posledným zápasom jesene stretnutie v rámci Slovnaft Cupu proti AS Trenčín.

„Bol to pre nás zážitok, aj keď Radimov sa už minulú sezónu stretol s Dunajskou Stredou. Hrať proti prvoligistovi je vždy odmena pre celé mužstvo, fanúšikov a ľudí, ktorí sa o klub starajú. V zápase rozhodli dva smolné góly Trenčína, ale nemáme sa za čo hanbiť, pretože každý na ihrisku odovzdal sto percent,“ zhodnotil Ravas, ktorý proti Trenčínu odohral celých 90 minút.

Krátko po tomto stretnutí nemohol Radimov odohrať dve kolá pre karanténu mužstva. Následne sa všetky súťaže, okrem Fortuna ligy, pozastavili. „ Osobne si myslím, že Slovensko v tomto bude nasledovať Čechov a jesenná časť sa už nedohrá. Určite sa všetci doma aspoň trochu individuálne udržiavame, či už behmi, alebo posilňovaním, no máme v pláne začať trénovať po skupinách hneď, ako nám to bude dovolené.“

Počas tohto obdobia však prišlo v tíme Radimova k výraznej zmene na trénerskej lavičke, kedy Tomáša Mišu nahradil nový tréner Vladimír Včelka.

„Tomáš Miša bol pre mňa úžasný tréner, vždy sme s ním všetci vychádzali. Vedel, ako nás popohnať k víťazstvám a vždy našiel tú správnu taktiku. Spolu s priateľským a ľudským prístupom, ktorý mal, si myslím, že má sľubnú budúcnosť. Trénera Včelku veľmi dobre poznám z mládežníckych kategórií v Senici, kde ma aj viedol. Je to výborný tréner a verím, že pre mužstvo bude len prínosom,“ dodal Ravas.

V poslednom rozhovore s trénerom Rybiek Tomášom Duškom, spomenul, že Kristiána Ravasa si vie po kvalitatívnej stránke predstaviť aj vo vyššej súťaži ako je štvrtá liga. Má takú ambíciu do budúcna aj sám Kristián? „Určite ma láka vyskúšať, na čo mám, no v blízkej budúcnosti neuvažujem o zmene klubu. V Radimove sa mi hrá skvelo a verím, že sa nám podarí dosiahnuť aj nejaké úspechy,“ dodal Ravas.