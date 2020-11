V Radimove vidí veľký potenciál

V ďalšej časti sezóny povedie mužstvo tréner Vladimír Včelka.

12. nov 2020 o 6:56 Martina Radošovská

RADIMOV. Krátko na to, ako Tomáš Miša oznámil ukončenie jeho pôsobenia vo štvrtoligovom Radimove, bolo vedenie nútené operatívne vyriešiť trénerskú otázku. Ešte počas týždňa klub informoval aj o mene nového trénera, ktorým sa stal 51-ročný Vladimír Včelka.

Kvalitu ligy pozná

Pre mnohých nejde o neznáme meno, aj vďaka jeho doterajšiemu futbalovému pôsobeniu na Záhorí.

„S pánom Biskupičom sa poznáme už dlhšie. Keď som odchádzal od mužov z Holíča k U19 do Senice, už vtedy o mňa prejavil klub záujem. V poslednom období som sa chodil do Radimova pozerať na futbal, v kádri sú šikovní chalani, mnohí z nich prešli mojimi rukami v mládežníckych kategóriách, káder viac-menej poznám, páči sa mi hra, ako aj prostredie klubu, preto som sa rozhodol ponuku prijať,“ objasnil nový tréner.

Meno Vladimíra Včelku sa v posledných rokoch spája najmä s Futbalovou akadémiou FK Senica, kde momentálne pôsobí pri kategórii U12, no v minulosti trénoval aj dorast nielen v Senici, ale aj Skalici. Ako však sám dodáva, mužská kategória mu sedí viac.

„Seniorský futbal je ten, ktorému sa chcem venovať. Samozrejme, práca s mládežou je nepochybne zaujímavá, ale osobne ma viac láka mužský futbal.“ Skúsenosti pri mužoch získaval Vladimír Včelka v Senici, vo Vrbovom, Jaslovských Bohuniciach, Holíči či Borskom Svätom Jure. „Po odchode zo Senice som pôsobil vo Vrbovom, kde sa hrala tretia liga, čo bola zároveň aj najvyššia liga, ktorú som z tejto pozície okúsil.“

Teraz bude Vladimír Včelka pôsobiť v 4. lige Severozápad, ktorá pre neho nebude žiadnou neznámou.

„Štyri roky sme hrávali túto ligu, keď som trénoval v Holíči. Ide nepochybne o kvalitnú súťaž, v ktorej sú veľmi dobré mužstvá. Na čele je tabuľka veľmi vyrovnaná, no netreba podceňovať ani tímy z nižších priečok.“ Krátko pred pozastavením súťaže bol Radimov ako nováčik lídrom tabuľky, potom však dve kolá neodohral pre koronavírus v mužstve a z čela ich odsunuli Jaslovské Bohunice. Budú pre Vladimíra Včelku práve zápasy s Jaslovskými Bohunicami špecifické, keďže v minulosti sedával na trénerskej lavičke aj v tomto klube? „Bol som sa pozrieť na zápase, keď hrali na jeseň v Radimove. Zdravil som sa s niektorými hráčmi, aj trénerom Marekom Juhászom, rovnako aj s jeho asistentom Marekom Maškom, pretože s oboma sa poznám. Jaslovské Bohunice sú dobrým mužstvom a z pozície trénera to pre mňa bude nepochybne zaujímavá konfrontácia.“

Bude trénovať syna

Rovnako ako súťaž ani mužstvo Radimova nebude pre nového trénera neznámou. Ako už bolo spomenuté, mnohí hráči z kádra mu prešli rukami v mládežníckych kategóriách Skalice či Senice.

V mužstve bude dokonca koučovať opäť aj syna Mareka Včelku, ktorého taktiež viedol v mládeži, ale aj spomínaných Jaslovských Bohuniciach.

„V doraste Skalice mi prešli rukami napríklad Martin Černek či Andrej Šebesta, v Senici zas Richard Balážik a Teodor Šefčovič. Všetci chalani v kádri futbalovo vyrastali buď práve v Skalici, alebo v Senici, všetci vedia hrať dobrý futbal a to sa mi na tom veľmi páči. Sú to hráči, ktorých netreba učiť, ale nadviazať na prácu predchádzajúceho trénera.“

Keď je reč o trénerovi, Tomáš Miša nastavil v Radimove latku pomerne vysoko. S akými cieľmi prichádza nový tréner do mužstva?

„V poslednom období som bol pozrieť na futbal v Radimove viackrát, a mužstvo hralo výborný futbal, takže predchádzajúci tréner odviedol dobrú prácu. Samozrejme, máme tie najvyššie ciele, chceme hrať dobrý futbal, dostať z hráčov to najlepšie a reprezentovať klub aj obec. Myslím si, že s dobrým futbalom prídu aj dobré výsledky a rovnako budú chodiť na štadión aj diváci.“

Príchod k mužstvu skomplikovala Vladimírovi Včelkovi druhá vlna pandémie koronavírusu, ktorá najskôr prerušila zápasy, teraz aj tréningový proces. Napriek tomu sa nový tréner s mužstvom už stihol zoznámiť.

„S hráčmi som absolvoval tréning, ktorý bol na základe opatrení po skupinkách. Z tohto stretnutia mám zatiaľ veľmi dobrý dojem, ako som spomenul, všetko sú to chalani, ktorí vedia hrať futbal, dá sa s nimi dobre pracovať a navyše v kabíne vytvorili silný kolektív.“

Situáciu skomplikoval koronavírus

Situácia z jarnej časti sa opakuje a futbalové súťaže boli prerušené. Už len málokto dúfal, že jesenná časť by sa mohla ešte rozbehnúť.

„Osobne si myslím, že tento rok sa nám už na trávnik nepodarí vybehnúť, ale vzhľadom na to, že mužstvo muselo odložiť dve kolá, boli by sme radi, ak by nám bolo umožnené odohrať aspoň tie, či už na umelej tráve v Senici alebo aj u súpera. Uvidíme však, ako sa bude celá situácia vyvíjať,“ pokračoval Včelka, ktorý ako hráč odohral v drese Plastiky Nitra 20 zápasov v 1. československej futbalovej lige.

„V Nitre som hrával štyri roky počas štúdia na vysokej škole, potom som sa vrátil do Senice, kde som hrával 1. slovenskú národnú futbalovú ligu. Odtiaľ som išiel ešte do Rakúska, kde som pôsobil asi deväť rokov. Potom ma však začalo limitovať zranenie, ktoré ma prinútilo skončiť aktívnu futbalovú činnosť. Už počas pôsobenia v Rakúsku som sa venoval trénovaniu, urobil som si druhú najvyššiu trénerskú licenciu a začínal som pri mládeži,“ popísal nový kouč.

Spomedzi všetkých klubov, v ktorých doteraz pôsobil, veľmi rád spomína na Holíč. „Za štyri roky môjho pôsobenia sa tam vytvorila výborná partia, dosahovali sme dobré výsledky, chodil som tam veľmi rád, pretože na chalanoch bolo vidieť, že ich futbal baví,“ uzavrel Včelka.