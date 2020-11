V Radimove prebehla zmena na trénerskom poste. Klub vsadil na skúsenosť

Po odchode Tomáša Mišu museli v klube rýchlo zareagovať a nájsť adekvátnu náhradu.

11. nov 2020 o 10:10 Martina Radošovská

RADIMOV. Aj keď futbalový život pozastavila druhá vlna koronavírusu a všetky súťaže okrem Fortuna ligy dostali stopku, u štvrtoligistu z Radimova priniesli posledné týždne zásadnú zmenu na trénerskej lavičke. Tomáš Miša, ktorý pri mužstve pôsobil dva a pol roka, sa rozhodol pre zmenu a prijal novú ponuku od klubu MFK Skalica.

Tomáš Miša prevzal mužstvo Radimova po Ľubomírovi Vanekovi pred sezónou 2018/2019, kedy sa ako štvornásobní majstri oblasti rozhodli postúpiť do 5. ligy Západ.

„Tomáša sme sledovali už počas jeho pôsobenia v Popudinských Močidľanoch. Vedeli sme, že je mladý ambiciózny tréner, síce nemal veľké skúsenosti u seniorských mužstiev, ale mal mladícku dravosť. Taktiež poznal väčšinu našich chalanov, a to asi najviac zavážilo pri výbere. Nebola to ľahká úloha vybrať k rozbehnutému stroju človeka, ktorý ho bude kormidlovať, ale čas ukázal, že to zvládol a svojej úlohy v mužstve sa ujal veľmi dobre,“ zaspomínal manažér klubu Peter Biskupič.

Známa tvár

Radimov celkovo viedol v 76 zápasoch, s bilanciou 54 výhier, 8 remíz a 14 prehier. Spomedzi nich bolo deväť zápasov aj v rámci Slovnaft Cupu, kde Radimov dvakrát zažil futbalový sviatok. Počas minulej sezóny si zmerali sily s Dunajskou Stredou na skalickom „Letňáku“ pred diváckou kulisou presahujúcou 2200 ľudí, túto sezónu to bol Trenčín na domácom štadióne, no zápas bol ovplyvnený opatreniami a mohol sa odohrať len pred 500 divákmi. V lige spoločne s mužstvom udržal na domácom trávniku neporaziteľnosť 22 zápasov. Mužstvo doviedol do 4. ligy, kde sa ako nováčik ocitli po ôsmom kole na 1. mieste.

„S Tomášovým pôsobením sme boli spokojní. To, čo sme od mužstva očakávali, sme dosiahli, a to je to podstatné. Prvú sezónu sme ukončili dosť nešťastne, keď sme zbabrali posledný zápas a víťazstvo v 5. lige nám doslova uniklo medzi prstami, čo bolo asi jediné negatívum. Nasledujúcu sezónu sme nenechali nič na náhodu a po jesennej časti sme ovládli 5. ligu Západ a s jedenásťbodovým náskokom sme mali našliapnuté k celkovému víťazstvu. K tréningovému procesu pristupoval zodpovedne a na vysokej úrovni. Myslíme, že u nás v Radimove mal vcelku veľkú školu futbalu, ktorá mu pomôže do ďalšieho futbalového života a napredovania. V podstate z neznámeho Tomáša Mišu sme „urobili“ známu tvár vo futbalom prostredí nielen v našich končinách,“ pokračoval Biskupič.

Tomáš Miša (zdroj: Martina Radošovská)

S Trenčínom držali krok

Pohárový zápas s prvoligovým Trenčínom bol náročnou skúškou pre hráčov, ktorú zvládli na výbornú. Zároveň to bol aj posledný zápas Tomáša Mišu na trénerskej lavičke Radimova.

„Tomáš nás požiadal o uvoľnenie z funkcie ku koncu októbra, pretože v klube MFK Skalica dostal novú pracovnú ponuku v oblasti mládeže. Novú výzvu sa rozhodol prijať a v našom klube po vzájomnej dohode skončil. Aj touto cestou mu prajeme, aby sa mu darilo a aby vo futbalovom dianí napredoval,“ objasnil manažér klubu.

Po zápase vyjadril Tomáš Miša spokojnosť s hrou svojho mužstva. A ako hodnotí zápas vedenie klubu?

„V prvom rade by som touto cestou chcel poďakovať, a to všetkým hráčom, funkcionárom a dobrovoľníkom, že v týchto veľmi náročných časoch sa mohlo stretnutie vôbec uskutočniť. Fanúšikom za podporu a za expresné dvojdňové vypredanie dovolenej kapacity. Futbal sa hrá pre ľudí, toto deklarujeme stále a vážime si, že prišli a užili si s nami tento pre nás dôležitý míľnik. Súperovi za veľmi korektné vystupovanie na veľmi slušnej a profesionálnej úrovni. K samotnému zápasu by som dodal, že rovnako ako pred rokom, aj teraz sme so súperom držali krok do 60. minúty a takticky ho na našom menšom ihrisku „uhrali“.

Podržal nás brankár a na úvodný gól Trenčína sme dokázali ešte odpovedať, no na druhý nám už nezostal čas ani sily. Dostali sme vcelku lacné góly, no na góly sa aj hrá a nezáleží na tom, či je to gól lacný, vlastný alebo výstavný. Chlapci dreli celý zápas, ukázali tvár a s ligistom neprepadli,“ zhodnotil Biskupič.

Pohárový zápas bol aj jedným z posledných, ktorý sa mohol odohrať za prítomnosti divákov, aj keď v obmedzenom počte. Ďalšie stretnutia už boli bez ich prítomnosti, no Radimov nemal možnosť odohrať ani tie.

Slovnaft Cup Radimov - Trenčín (zdroj: Martina Radošovská)

Nečakaná stopka

Pre mužstvo prišla na dve kolá nečakaná stopka pre koronavírus. „Všetci hráči museli ísť do povinnej karantény po tom, čo sa pred zápasom s Vrbovým objavil u nás v mužstve koronavírus. Ďalší týždeň išlo komplet celé mužstvo vrátane realizačného tímu na testovanie. Žiaľ, pre karanténu sme boli nútení odvolať aj nasledujúci zápas s Hlohovcom,“ objasnil dôvody manažér klubu.

Následne prišlo v rámci opatrení k prerušeniu futbalových súťaží okrem Fortuna ligy a pre nováčika sa tak jesenná časť pravdepodobne skončila predčasne.

„Súťaž sme mali dobre rozbehnutú, po našom poslednom zápase a ôsmom kole sme sa vyšvihli na prvé miesto v tabuľke, ale pandémia a jej dôsledky nás z tohto tempa vyradili. V klube vnímame tento stav v dvoch rovinách, jedna hovorí, že dnešná situácia je veľmi zložitá a opatrenia sú potrebné. Je pochopiteľné, že štát sa nemôže len tak nečinne pozerať, ako sa vírus šíri raketovou rýchlosťou. Druhá hovorí, že šport je neoddeliteľnou a potrebnou súčasťou nášho života. Futbal na dedinách je poslednou kultúrou a ihrisko miestom, kde sa ľudia pravidelne stretávajú, porozprávajú a udržujú priateľské kontakty. Navyše, keď je na ihrisku ešte aj na čo pozerať, je to bonus a ľudia odchádzajú spokojní. O to sa v Radimove snažíme. Z hľadiska druhej roviny je to veľmi smutné, ale je potrebné to vnímať ako holú realitu.“

Stavili na skúsenosť

Po prerušení súťaže mužstvo ešte nabehlo do tréningového procesu, pre ďalšie opatrenia však museli ukončiť aj ten. „Po skončení povinnej karantény sme v rámci opatrení naštartovali tréningový proces v päťčlenných skupinách. Ten sme však ukončili z titulu ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti. Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať, ale osobne si myslím, že v tomto roku sa už športovať na amatérskej úrovni nebude.“

Klub sa v posledných týždňoch zaoberal aj trénerskou otázkou, ktorú sa im v rozbehnutej sezóne podarilo vyriešiť. Mužstvo tak v ďalšej časti sezóny povedie Vladimír Včelka.

„Trénera Včelku poznám z futbalového diania na Záhorí. Pred touto sezónou, ako aj po príchode jeho syna Mareka do Radimova, chodil pozerať na naše zápasy a boli sme spolu v kontakte. Po ukončení spolupráce s Tomášom sme museli rýchlo zareagovať, aby nenastalo akési bezvládie, chlapci mali chuť a záujem trénovať. Po zvážení všetkých možností a alternatív, ktoré sa núkali, sme sa v rýchlom slede udalostí dohodli s trénerom Vladimírom Včelkom a už v utorok u nás viedol prvý tréning,“ objasnil Biskupič, ako prišlo k spolupráci. Zároveň dodal, že pri mužstve potrebujú skúseného človeka, ktorý ho rýchlo prevezme a začne s ním fungovať. Práve to očakávajú od nového trénera.

(zdroj: Martina Radošovská)

Lovili v známych vodách

Radimov aj vzhľadom na situáciu nechcel loviť v neznámych vodách, práve naopak, chceli staviť na človeka, ktorý by túto zmenu zvládol. „U nás sa hrá dobrý futbal a ten má pán Včelka rád, čo pre nás bolo prvým spojením. Okrem toho pozná takmer všetkých chlapcov, viacerých viedol v mládežníckych kategóriách v Senici alebo Skalici, čo pri našej dohode rovnako zavážilo,“ pokračoval manažér klubu.

Do klubu prichádza tréner v náročnom období, súťaže zastavila druhá vlna koronavírusu a mužstvá spolu nemajú možnosť trénovať. Napriek tomu si určili cieľ, ktorým je pokračovať v dobre načatej práci.

„Na prvom tréningu sme si povedali, že naším cieľom je pokračovať v budovaní našich dobre postavených základoch, ako aj na mene nášho klubu. Patríme k špičke v oblasti a chceme v tom aj pokračovať. Uvidíme, čo nám prinesie nielen futbalový, ale hlavne spoločenský život. Veríme, že sa čo najskôr vrátime na trávniky a ľudia do hľadiska. Nateraz prajeme všetkým fanúšikom hlavne pevné zdravie a veľa sily,“ uzavrel Biskupič.