V okrese Myjava overujú údaje, armáda nahlásila vyššie čísla ako obce

Ministerstvo obrany eviduje 249 pozitívne testovaných, obce z odberných miest ich nahlásili iba 145.

3. nov 2020 o 13:20 TASR

MYJAVA. Oficiálne údaje o pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 v okrese Myjava v rámci celoplošného testovania sú vyššie ako tie, ktoré nahlásili jednotlivé obce.

Potvrdil to prednosta Okresného úradu v Myjave Stanislav Tomič s tým, že kým ministerstvo obrany eviduje 249 pozitívne testovaných, obce z odberných miest ich nahlásili iba 145.

"Aktuálne je situácia taká, že máme rozdiel v počte testovaných v okrese medzi číslami, ktoré zverejnila armáda a ktoré majú obce. Takisto máme rozdiel medzi číslami pozitívne testovaných," uviedol Tomič.

Armáda zverejnila 17.753 testovaných ľudí, z toho 249 pozitívnych, čo je 1,4 percenta.

"Obce disponujú číslami za okres v počte 19.193 testovaných, z toho 145 pozitívnych, čo predstavuje 0,75 percenta. Tieto informácie sa snažíme overiť a verifikovať, či už na centrále vojska alebo u riadiaceho dôstojníka celej operácie zodpovedného za Trenčín. Zatiaľ spätnú väzbu nemáme," informoval prednosta.

Podľa zverejnených informácií by aj v prípade korekcie výsledkov okres Myjava malo čakať druhé kolo testovania. To majú absolvovať okresy, kde hranica pozitívne testovaných prekročila 0,7 percenta.

"Predpokladám, že prišlo iba k nejakej evidenčnej chybe a z toho titulu nám vzišli dva rôzne výsledky. Nepredpokladám, že by chcel niekto úmyselne skresliť výsledky. Ale je potrebné to verifikovať a dať na pravú mieru. Aby si ľudia boli istí, že to čo bolo skutočné, je aj napísané," doplnil prednosta.