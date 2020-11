Sezóna nezodpovedných hubárov

Po víkende zbierajú lesníci plechovky, plastové fľaše, obaly a iné odpady.

2. nov 2020 o 9:06 Dominika Grebeníčková

ŠAŠTÍN. Karanténa prináša do lesov viac ľudí, ale i viac odpadkov. Lesníci hovoria, že plastové fľaše, poodhadzované v lese po víkende, sú každodennou realitou.

Najhoršie skúsenosti majú práve s hubármi, ktorí sa pohybujú v lese osamote a pod rúškom anonymity odhadzujú odpadky priamo v lesných porastoch.

Sociálne siete zaplavili fotky košov plných hríbov. Hubárska sezóna pomaly vrcholí, i keď ľudí lákajú lesy počas celého roka. Predovšetkým v čase prísnejších opatrení. „Najväčší nápor hubárov bol minulý víkend, po výdatných dažďoch, ale ten pravý hubársky raj sa tento rok ešte nedostavil,“ hovorí Radomír Nečas, vedúci Lesnej správy v Šaštíne.

Medzi krásnymi zábermi muchotrávok sa našli aj tie nelichotivé. Fľaše, obaly a najrôznejšie odpadky na viacerých miestach. „Pokiaľ by sa všetci návštevníci lesa správali tak, ako keby boli u seba na dvore, tak by to neprinášalo takmer žiadne negatíva,“ hodnotí Nečas. Napriek mediálnej angažovanosti za posledné roky nezaznamenali žiadne výrazné zlepšenie.

Lesníci zhodnotili, že po vypuknutí pandémie sa návštevnosť lesa výrazne zvýšila.

„Historicky najväčší nápor turistov v lesoch sme zaznamenali na jar počas zatvorenia nákupných a voľnočasových centier. Koronakríza vyhnala ľudí do lesa, nadýchať sa čerstvého vzduchu bez rúška a les sa stal na krátky čas útočiskom pred pandémiou.

A ako to už býva, veľa ľudí – veľa odpadu. Je jedno, či je koronakríza, alebo rastú hríby, pri tak veľkej návštevnosti je nesmierne dôležité správať sa ohľaduplne,“ zhodnotil Nečas.

Autom až ku hríbom

Nielen odpadky škodia prírode. Zásahom do prirodzeného prostredia zvierat je aj ignorovanie zákazu vjazdu autom do lesa. „Tento zákaz počas väčšieho výskytu húb veľa vodičov nerešpektuje a lesy sú zaplavené zaparkovanými autami, akoby chceli kosiť huby priamo z auta,“ vysvetľuje Nečas. „Nie je problém zaparkovať pred lesom a ísť zbierať hríby,“ hovorí hríbar Ján.

Zvýšená hlučnosť má výrazný negatívny vplyv na celý les. „Zver je plachá a chce sa pred ľuďmi schovať, preto v lesnom prostredí hľadá hlavne pokoj a úkryt. Pri primeranej návštevnosti hubárov to nie je problém, ale ak príde k masovému návalu hubárov, trpí hlavne lesná zver,“ dopĺňa Nečas.

Upozorňovanie a pokutovanie

Na ochranu prírody do terénu pravidelne vyráža aj lesná stráž. „Bežne poodhadzované plechovky, plastové fľaše zoberieme, tak ako aj mnohí návštevníci, a vyhodíme tam, kde patria,“ konštatuje Nečas.

Lesníci nechcú len upozorňovať, prípadne pokutovať. Na eliminovanie negatívnych vplyvov vytvárajú oddychové zóny, kde sú pútavou formou vysvetlené základné pravidlá správania sa v lese. „Lesníci sa snažia v prvom rade upozorňovať návštevníkov na porušovanie zákonov,“ vysvetľuje Nečas.

Zákaz vjazdu do lesov berú ľudia na ľahkú váhu. Lesná stráž, ale hlavne polícia lesné cesty námatkovo kontroluje. Bloková pokuta za tento priestupok je 150 a v správnom konaní 300 eur.

„Pri nerešpektovaní týchto pravidiel sa môže pekná lesná prechádzka zmeniť na nepríjemný zážitok so strážcami zákona, nehovoriac o tom, že v prípade vjazdu do chránených území s III. a vyšším stupňom ochrany je z toho trestný čin. Preto treba rešpektovať zákon, dopravné značky a tie dva kilometre pešej chôdze navyše nám určite neuškodia,“ uzatvára Nečas.

Oddychové zóny

V pôsobnosti odštepného závodu Šaštín je viacero oddychových zón pre turistov a cyklistov. Sú to väčšinou jednoduché lavičky, drevené prístrešky, alebo väčšie altánky doplnené náučnými tabuľami.

Lesníci si tieto aktivity financujú z vlastných zdrojov, to znamená z výnosov hospodárskej činnosti. „Posledný altánok sme dokončili na jar tohto roku tesne pred koronakrízou a mal slúžiť aj ako priestor pre lesnú pedagogiku.

Tento sa nachádza v lokalite Kalaštav v lesoch medzi obcami Šajdíkové humence a Borský Mikuláš,“ informoval Nečas. Neďaleko mesta Gbely smerom k prameňu Sirkovej vody je tiež novovybudovaný altánok pre turistov s náučnými tabuľami.

V okolí mesta Šaštín sa nachádza zase náučný chodník, ktorý vedie od rekreačného strediska Gazárka smerom na Tomky a poskytuje možnosť oddychu pod drevenými prístreškami.