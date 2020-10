Skalica pripravila exteriérové odberné miesto

Pre plynulosť odberov vytvorili systém prichádzanie podľa začiatočného písmena priezviska.

30. okt 2020 o 15:30 Dominika Grebeníčková

SKALICA. Vedenie mesta pripravilo 11 odberných miest. Pre plynulú organizáciu odberov zvolili model rozdelenia obyvateľov na 4 skupiny.

Tomu prispôsobili organizáciu odberov na základe priezviska občanov. Ku dňom a stanoveným časom pridelili abecedu, ktorá je tiež rozdelená na štvrtiny.

Rozhodnutím plánujú koordinovať preplnenosť jednotlivých dní, aby predišli nerovnomernosti obsadenosti testovania. „Každý variant má svoje výhody i nevýhody. My sme sa rozhodli pre tento. Ale je to naše odporúčanie. Ak sa stane občanovi, že ide do práce, kľudne môžu ísť i iný deň alebo čas. Ale boli by sme radi, ak by sa tieto odporúčania vo väčšine rešpektovali,“ reagovala primátorka Anna Mierna. Zároveň dodáva, že tehotné ženy a zdravotne znevýhodnení občania budú uprednostnení.

„Naďalej platí, že obyvatelia Skalice sa môžu dať otestovať na ktoromkoľvek mieste v krajine. Odporúčame však využiť to najbližšie k miestu, kde sa budete nachádzať. Rovnaké pravidlo platí, aj pre odporúčané časy. Nie je povinné ich dodržiavať, ale ich dodržiavanie môže celý proces testovania urýchliť,“ informuje vedenie mesta cez sociálne siete. Taktiež upozorňujú, že odberné miesta nekopírujú volebné miesta.

Na dopravnom ihrisku zriadili exteriérové odberné miesto. Pri priaznivom počasí je pri viac ako polovici odberných miest možné čakanie na výsledky vonku.

Odberné miesta

Mestský úrad - Námestie slobody 10

Kultúrny dom – Námestie slobody 11

Štíbor - Kráľovská 9

Františkánsky kláštor – ZUŠ – Kráľovská 16

Orlovňa – Kráľovská 18

Telocvičňa strednej zdravotníckej školy – Jatočná 2139

Zimný štadión – Clementisa 50

Letný štadión – Športová 54

Staré kino – Sasinkova 24

ZŠ Mallého – Mallého 2

Dopravné ihrisko – exteriérové odberné miesto

Odporúčané časy testovania

Sobota

7:00 -15:00 – A, B, C,Č, D,Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H

15:00- 22:00- CH, I J, K, L, Ľ

Nedeľa

7:00 -15:00 – M, N, Ň, O, P, Q, R

15:00- 22:00- S, Š, T, Ť, U, V, W,X, Y, Z, Ž