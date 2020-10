Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

28. okt 2020 o 9:58 Dominika Grebeníčková

TRNAVA. Boris Klempa pôsobí ako virológ na oddelení ekológie vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Zúčastnil sa na vývine slovenských PCR testov na odhalenie vírusu SARS-CoV-2. Predtým sa okrem iného venoval výskumu článkonožcami prenosných vírusov vrátane vírusu kliešťovej encefalitídy. So svojou rodinou žije v Malackách.

Prečítajte si tiež Pacientov a pokút v Trnave pribúda Čítajte

Ste vedec, momentálne je na Slovensku veľmi veľa „odborníkov“ s vysokou školou života. Hnevajú vás títo ľudia? Nemáte pocit, že dehonestujú skutočnú vedeckú činnosť?

- Áno, niekedy ma to vie aj nahnevať. Ale hlavne ma to neprestáva udivovať a často sa zamýšľam nad tým, čo sú to vlastne za ľudia, čo sa im v živote stalo a kde sa v nich berie tá potreba veriť v akúsi paralelnú alternatívnu realitu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chceli ste byť vedcom už od detstva? Alebo to vo vás dozrievalo postupne?

- Dá sa povedať, že som bol už od detstva taký ten „vedecký typ“, čo doma veľa čítal knihy a nechodil príliš von. Vždy som mal vzťah k prírode a pravidelne som sa zúčastňoval aj rôznych vedomostných súťaží. To ma priviedlo k štúdiu biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.

Konkrétne o odbore virológia som sa však rozhodoval až priamo na škole a zvažoval som aj iné smery, ako genetika alebo molekulárna biológia. Dnes rozhodnutie pre virológiu v žiadnom prípade neľutujem a neľutoval som ho ani pred pandémiou.

Prečítajte si tiež Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce Čítajte

Čo vás na vede fascinuje?

- Môcť sa venovať vede považujem za veľké privilégium. Je to veľmi slobodné a kreatívne povolanie, ktoré je naplnené túžbou po poznaní a odhaľovaní nových poznatkov. Je to tiež veľmi pestrá práca, zahŕňajúca široké spektrum rôznych aktivít.

Boli ste pri vývoji slovenských PCR testov, aké to je na niečom takom spolupracovať?