V Skalici nebudú odberné miesta kopírovať volebné miestnosti

Na plošné testovanie vyčlenili v meste jedenásť odberných miest.

27. okt 2020 o 19:13 TASR

SKALICA. Na plošné testovanie na COVID-19 v Skalici vyčlenili 11 odberných miest. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti. Miesta nebudú kopírovať volebné okrsky.

Medzi miesta na testovanie zaradili mestský úrad, kultúrny dom, Štíbor, Františkánsky kláštor - základná umelecká škola, Orlovňa, telocvičňa strednej zdravotníckej školy, zimný štadión, letný štadión, staré kino, Základná škola Mallého a dopravné ihrisko.

Dopravné ihrisko je vyhradené ako exteriérové odberné miesto. "Viac ako polovica miest je v prípade priaznivého počasia vhodná taktiež na exteriérové využitie. Všetky odberné miesta boli posúdené odborníkmi a po zvážení sa vybrali veľké priestory s možnosťou vonkajšieho testovania," informovalo mesto.

Najbližšie testovanie bude počas víkendu 31. októbra a 1. novembra podľa radnice od 8.00 h do 20.00 h s prestávkami od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 17.30 h. Plošné testovanie v Skalici koordinuje okresný úrad.

Mesto doplnilo, že sa na testovanie prihlásilo dostatok administratívnych pracovníkov resp. dobrovoľníkov, záujem prejavilo 100 ľudí.