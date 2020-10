Seničania vonku otočili stav stretnutia a zvíťazili

Oba tímy od začiatku predvádzali skôr bojovný futbal s minimom šancí, hostia sa nedostali v prvom polčase do žiadnej.

25. okt 2020 o 11:27 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa prehrali v 11. kole Fortuna ligy s FK Senica 1:2.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oba tímy od začiatku predvádzali skôr bojovný futbal s minimom šancí, hostia sa nedostali v prvom polčase do žiadnej. Nebezpečné lopty v ich podaní pred bránkou dobre riešila obrana Pohronia.

Súvisiaci článok Polícia naďalej kontroluje dodržiavanie opatrení Čítajte

Gólový moment prišiel po dvadsiatich minútach hry a tešili sa domáci. Župa hodil dlhý aut až do malého vápna, kde lopta nadskočila a Fryšták sa musel poriadne natiahnuť, po jeho zákroku však ešte Špiriak dokázal zakončiť a dostal loptu tesne za čiaru – 1:0.

O minútu na to sa dobrou strelou prezentoval spoza šestnástky útočník Pohronia Bimenyiman, ale brankár Senice dobre zasiahol. V 39. minúte dostal peknú loptu od Badola do šestnástky Blahút, no vo finálnej fáze mu to pred Fryštákom smolne nevyšlo. Veľkú príležitosť mal v nadstavenom čase úvodného dejstva Bimenyimana, pekne sa prepracoval do pokutového územia, vystrelil z asi 15 metrov, no tesne vedľa žrde.

V druhom polčase Senica zvýšila aktivitu, ale šancu mali futbalisti od Hrona. Po akcii Župu sa ocitol v šestnástke voľný Pavlík, strieľal medzi žrde, avšak zaskvel sa Fryšták.

Záhoráci napokon vyrovnali po štandardke Pirosku, keď hlavičkoval pred bránkou Asanovič, loptu poslal k vzdialenejšej žrdi, kde ju doklepol striedajúci Fotr – 1:1. V 71. minúte pretavili hostia aj druhú šancu v zápase do druhého gólu. Piroska z priameho kopu centroval do pokutového územia, kde mal veľa priestoru Malec a odrazenú loptu poslal nekompromisne k žrdi – 1:2.

Seničania sa nakopli a mali dobrú možnosť po prieniku Yenneho, hoci mu nevyšiel, dostala sa ešte k nemu odrazená lopta, no mieril nad brvno. V závere vrhli domáci sily do útoku, ale Župa sa v nadstavenom čase pred Fryštákom nepresadil.

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Senica 1:2 (1:0)

Góly: 32. Špiriak – 61. Fotr, 71. Malec.

Rozhodovali: Kružliak – Ferenc, Borsányi,

ŽK: Jacko, Mazan - Šimčák, Gallovič, Fryšták,

ČK: 88. Jacko (Pohronie) po druhej ŽK

Pohronie: Jenčo – Jacko, P. Pavlík, Špiriak – Badolo, Obročník (74. Chríbik), Weir, Župa – Blahút (63. Audino), Bimenyimana (70. Fadera), Mazan

Senica: Fryšták – Addo, Asanović, J. Nemec – Gallovič (90+2 Mašulovič) - Kopečný, Piroska, Totka (46. Fotr, 90.+ Eneji), Šimčák – Berisha (46. Yenne), Malec.