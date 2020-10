Do kádra sa im vrátilo viacero hráčov po zranení

V Sobotišti zapracovávajú do kádra aj šikovných dorastencov.

19. okt 2020 o 18:16 Martina Radošovská

SOBOTIŠTE. Už v minulej predčasne ukončenej sezóne bojovalo Sobotište na čele 6. ligy Felber a preto nie je žiadnym prekvapením, že na tieto výsledky chceli nadviazať aj v aktuálnom ročníku.

Článok vznikol pred oznámením posledných opatrení krízovým štábom.

Po dobrých výkonoch sa Sobotište nachádza na popredných miestach tabuľky skupiny „A“. „Sezónu pre nás zatiaľ môžeme hodnotiť iba pozitívne. Minulý ročník sme mali v kádri viaceré zranenia kľúčových hráčov, na ktoré sme aj doplatili. Paradoxne nám obdobie koronavírusu v prvej vlne pomohlo, pretože hráči mali čas dať sa dokopy a pripojili sa späť k mužstvu, čo je aj poznať. Káder pred novou sezónou neprešiel žiadnymi výraznejšími zmenami,“ ozrejmil tréner Ján Filuš.

Výborné výsledky

V súťaži je Hlboké suverénnym lídrom, na ktorého Sobotište stráca desať bodov. Zvyšok tabuľky, až na dve posledné mužstvá, je pomerne vyrovnaný. „Naším cieľom je skončiť do piateho miesta a hrať nadstavbu súťaže v prvej skupine o titul. Chceme sa umiestniť v pokojných vodách, aby sme nemuseli bojovať o záchranu a nadstavbovú časť si užiť,“ pokračoval tréner, ktorý sleduje aj dianie v druhej skupine.

Tam sa na čele tabuľky prekvapujúco drží Šaštín a karty výrazne mieša aj nováčik z Kútov. „Šaštín je pre nás trochu prekvapením, keďže posledné sezóny bojovali v lige o záchranu. Pravdepodobne asi posilnili káder, ale musím povedať, že príliš nevidím do toho, čo stojí za ich dobrými výsledkami, v každom prípade je to osviežením súťaže.“

Sobotište si zatiaľ do tabuľky pripísalo dve prehry, jednu u lídra súťaže v Hlbokom 3:1, druhú v Rohove 2:1.

„Rohov bol bojovnejším mužstvom, dali do zápasu viac energie a aj keď sa nám nepodarilo premeniť niekoľko šancí, myslím si, že vyhrali zaslúžene,“ zhodnotil Filuš. Rovnako malo Sobotište možnosť zahrať si s Jablonicou, s ktorou odohrali až dve stretnutia. Ako hodnotia nováčika súťaže? „Jablonica nemá zlé výsledky, možno dúfali, že sa budú pohybovať na poprednejších priečkach, ale musia sa v súťaži trochu adaptovať a uvidíme, čo ešte prinesie zvyšok základnej časti. Je to dobré mužstvo, osobne ich hodnotím ako ťažkého súpera, ktorého netreba podceňovať.“

Model šiestej ligy je túto sezónu odlišný od tých ostatných. Okrem toho, že prináša zaujímavé derby zápasy, rovnako je motivačným pre mužstvá a v Sobotišti ho hodnotia veľmi pozitívne.

„Pre mužstvá pôsobí motivačne od prvého kola, pretože viacerí sa chcú prebojovať do prvej päťky, každé kolo je dôležité, takže z tohto pohľadu je súťaž zaujímavá. Mne osobne sa tento model veľmi pozdáva, neviem, ako to bude budúcu sezónu, ak by sa zväz rozhodol súťaž okresať na nižší počet mužstiev, zo súťaže by ich vypadávalo viac, to však uvidíme. V rámci základnej skupiny necestujeme príliš ďaleko a hrajú sa atraktívne derby zápasy, ktoré sú zaujímavé hlavne pre fanúšikov,“ zhodnotil súťaž Ján Filuš.

Okrem ligy bojuje Sobotište aj v pohárovej súťaži Sportika Cup, kde po výsledku 1:3 vyradili Bukovec a následne doma privítali Stráže. O víťazovi tohto stretnutia museli rozhodnúť penalty, v ktorých Stráže ťahali za kratší koniec.

„Bol to výborný zápas z oboch strán a dovolím si tvrdiť, že asi aj najlepší zápas za dvojročné obdobie, ktoré pôsobím v Sobotišti. Bolo to napínavé stretnutie do poslednej sekundy, pretože rozhodovali pokutové kopy a prišlo množstvo divákov. Naši chalani majú v pohári silnú motiváciu, pretože by si chceli zahrať v Senici na štadióne. Určite je to pre nás dobrým spestrením sezóny.“

Silné divácke prostredie

Keďže nedávno prišli v súvislosti s koronavírusom opatrenia, ktoré nedovoľujú na zápasoch divákov, Sobotište si zahralo dve kolá doma na prázdnom štadióne. Aké to bolo pre mužstvo?

„Pre nás je to veľmi zle, pretože v úvode sezóny sme mali vylosovanie, kde sme štyri zápasy po sebe odohrali vonku. Keď sa to malo otočiť a my sme mohli využiť divácke prostredie, ktoré je u nás silné, tak prišli takéto opatrenia,“ ozrejmil Filuš. Cestu na zápas si však našli niektorí fanúšikovia aj napriek zákazu.

„Na štadióne máme taký cíp, kde je malé parkovisko a je tam pletivo, cez ktoré je vidieť na štadión a tam zopár ľudí pozeralo. Ako som povedal, u nás je veľmi prajné divácke prostredie a fanúšikovia s nami cestujú v peknom počte aj na zápasy von,“ pokračoval tréner.

S narastajúcimi číslami nakazených sa však dá predpokladať, že opatrenia sa budú sprísňovať. „Osobne si myslím, že náš posledný domáci zápas s Jablonicou bude aj posledným zápasom jesene. Už z tých opatrení, ktoré chceli navrhnúť, no napokon povolili, sa dá predpokladať, čo asi bude nasledovať.“

Od kola ku kolu v lige narastá počet odložených zápasov práve pre koronavírus. A-mužstvo Sobotišťa sa zatiaľ takémuto scenáru vyhlo. „Stret s koronavírusom mali naši dorastenci, ktorí hrali v Rybkách, kde bol neskôr jeden pozitívny hráč, takže chalani boli v izolácii, ale našťastie sa ochorenie u nikoho nepreukázalo. Čo sa týka A-mužstva, zatiaľ nemáme takúto skúsenosť,“ pokračoval Filuš.

V Sobotišti postupne zapracovávajú do A-mužstva aj spomínaných dorastencov.

„Máme veľmi šikovných dorastencov a možno aj preto dosahujeme dobré výsledky, pretože keď aj niekto z hráčov vypadne, či už kvôli pracovným, alebo osobným povinnostiam, vieme ho nahradiť práve z radov dorastencov. Medzi chlapcami sú traja, štyria, ktorí sú plnohodnotnými hráčmi do A-mužstva a naša lavička je skutočne silná,“ uzavrel tréner Sobotišťa.