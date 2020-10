Mestský park v Senici obnoví Ateliér 2021

Navrhuje zväčšiť funkčnú plochu parku po celej jeho dĺžke.

14. okt 2020 o 15:09 SITA

SENICA. Víťazom súťaže architektov na obnovu Mestského parku v Senici sa stal Ateliér 2021 z Bratislavy. Navrhuje zväčšiť funkčnú plochu parku po celej jeho dĺžke.

Do súťaže návrhov na vytvorenie krajinársko-architektonickej štúdie komplexnej obnovy 70 hektárového parku sa zapojilo 17 ateliérov zo Slovenska a Českej republiky, do druhého kola postúpili najlepšie štyri návrhy.



„Prekvapilo ma, ako architekti z iných miest vnímajú Mestský park v Senici a akými rôznymi spôsobmi by ho vedeli oživiť tak, aby spĺňal to, čo všetci od parku čakáme, teda aby bol plný zelene a zároveň v sebe obsahoval množstvo zón s prvkami využiteľnými v rámci voľného času pre všetkých,“ povedal senický primátor Martin Džačovský.



Porota zložená z architektov a doplnená odbornými pracovníkmi mestského úradu sa napokon rozhodla za víťaza súťaže návrhov na vytvorenie krajinársko-architektonickej štúdie komplexnej obnovy najväčšieho mestského parku označiť súťažnú štúdiu bratislavského Ateliéru 2021.



„S víťazom súťaže začneme komunikovať a pracovať. Máme záujem, aby detailne predstavil svoju architektonickú koncepciu obnovy parku, ktorá bude základom pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Na základe nej sa už budeme môcť prostredníctvom čiastkových projektov zapájať do vyhlásených dotačných výziev a pristúpiť k samotnej revitalizácii a k celkovej obnove a premene mestského parku,“ dodal primátor Džačovský.



Mestský park v Senici sa nachádza medzi centrom mesta a sídliskom Sotina. Vznikol na základoch súkromnej záhrady Vogyonovcov, založenej v 19. storočí. V rokoch 1923-1924 bola odkúpená a sprístupnená ako mestský park aj pre širšiu verejnosť.

