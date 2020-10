Hlboké sa teší na konfrontáciu s mužstvami z druhej skupiny

Nový model súťaže sa im pozdáva

13. okt 2020 o 18:39 Martina Radošovská

HLBOKÉ. Hlboké síce otvorene nerozpráva o tých najvyšších cieľoch, ale po ich úspešnom ťažení v šiestej lige z minulej sezóny sa dalo predpokladať, že v súťaži budú mútiť vodu aj v aktuálnom ročníku.

Článok vznikol pred oznámením posledných opatrení krízovým štábom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Očakávania sa naplnili a Hlboké ťahá šnúru deviatich víťazstiev a s desaťbodovým náskokom je na čele tabuľky skupiny A. „Sezónu zatiaľ hodnotím veľmi kladne, podarilo sa nám opäť poskladať veľmi dobré mužstvo, zobrali sme vhodné posily, ktoré do kádra zapadli a môžem povedať, že v každom zápase máme na ihrisku kvalitu, čo sa potom prejavuje aj vo výsledkoch,“ zhodnotil tréner Karol Fabian.

Kvalita v kabíne

Prečítajte si tiež: Nováčik si vo vyššej lige vybudoval rešpekt Čítajte

Vyvážený tím, to je to, čím sa Hlboké môže pýšiť. „Stáva sa, že sa niekto zraní, prídu pracovné alebo osobné povinnosti hráčov a my každého z nich dokážeme na ihrisku nahradiť ďalšou kvalitou. Potvrdilo sa nám to aj pri takých striedaniach, ako bol Vladimír Šimo, ktorý za deväť kôl odohral len 90 minút a dal šesť gólov, takže som rád, že máme kvalitne zostavené mužstvo,“ pokračoval tréner.

Šiesta liga funguje prvú sezónu odlišným modelom, no mužstvá si ho celkom pochvaľujú. Hlbokému nechýba konfrontácia s mužstvami z druhej skupiny, na tú si počkajú do druhej časti súťaže.

„Tento model nebol zlým nápadom, zatiaľ to funguje veľmi dobre, návštevnosť na štadiónoch je dobrá, hlavne v tej skalickej časti, kde majú výborné čísla divákov, síce u nás v senickej časti nie je až taká, ale určite stúpla. Všetko sú to derby zápasy a teším sa aj na kolá, ak sa nám podarí udržať v prvej päťke, aby sme si dobre zahrali aj s mužstvami z druhej skupiny,“ vysvetlil Fabian.

Zároveň dodáva, že dianie v druhej skupine sleduje a Šaštín je pre nich prekvapením.

„Ak mám čas, chodím sa pozerať aj na zápasy druhej skupiny, vidím, ako jednotlivé tímy hrajú. Čo sa týka Šaštína, vieme, že do mužstva im prišli nejakí hráči, ja som síce nepredpokladal, že by mohli byť v prvej päťke po tých výkonoch, ktoré som videl v predošlej sezóne, ale teším sa z toho, pretože sa aspoň zvýšila konkurencia v súťaži. Kúty dostali v prvom kole „nakladačku“, no potom sa pozbierali. Rovnako som prekvapený aj z Kopčian či Stráží, ktorým sa v tejto sezóne zatiaľ až tak nedarí, ale uvidíme, čo prinesie zvyšok základnej časti, verím, že to bude ešte veľmi zaujímavé, “ pokračoval tréner.

Derby s Rybkami

Prečítajte si tiež: Skalickí hokejbalisti hlásia návrat opôr. Do novej sezóny vstúpili víťazstvom Čítajte

V očakávanom derby zápase privítalo Hlboké na domácom štadióne Rybky, ktoré domov vypravili so štvorgólovou nádielkou. „Zápas sme odohrali lepšie ako oni a zaslúžene sme vyhrali. Sú to trošku odlišné Rybky ako minulú sezónu, začali do mužstva zapracovávať dorastencov, čo je veľmi dobre, pretože mladí hráči naberú skúsenosti a o sezónu, dve budú Rybky v súťaži raziť muziku.“

V poslednom kole líder súťaže preveril aj nováčika z Jablonice, ktorého porazil 3:1.

„Jablonici chýbali niektorí hráči. Zavreli sa a hrali to, čo potrebovali, mohli využiť niekoľko brejkových situácií, no našťastie mali problém so zakončením. Ja ale stále hovorím, že aj keby sme prehrávali 1:0 či 2:0, netreba vešať hlavy, pretože som už zažil také otočenia zápasu, kedy sme ako mužstvo dokázali dať päť gólov za polčas. Jablonica zahrala dobre, niektorí hráči sa mi tam páčili, a keďže im aj niektorí chýbali, možno odveta bude lepšia, uvidíme,“ zhodnotil Fabian.

Hlboké bolo minulú sezónu jedným z finalistov pohárovej súťaže Sportika Cup, ktoré si zmeralo sily s Rybkami na senickom štadióne. Po remíze 2:2 prišiel na rad penaltový rozstrel, v ktorom zvíťazili Rybky. Krátko po finále sa tréner Karol Fabian vyjadril, že budúcu sezónu to bude Hlobké, ktoré zdvihne nad hlavu víťaznú trofej. V pohári sa túto sezónu zatiaľ stretli len so siedmoligovým Kunovom, s ktorým postúpili až na penalty.

„Pred pohárovým zápasom sme odohrali ťažké stretnutie s Oreským, ktoré sme vyhrali 2:1. Skutočne to bol veľmi ťažký zápas, navyše sa nám v ňom zranil Vladimír Šimo. Neboli kompletní, pretože niektorí hráči pracujú na zmeny, takže s nimi nemôžeme rátať každé kolo, ale to je v dedinskom futbale normálne a nejdeme sa na to vyhovárať. V zápase s Kunovom sme prvých dvadsať minút dominovali, dali sme dva góly, potom však prišlo akési uspokojenie z našej strany, inkasovali sme a rozhodli až penalty,“ zhodnotil Fabian.

Diváci im chýbajú

Súvisiaci článok Najúspešnejší hokejový ročník sa zrodil v Skalici Čítajte

Opatrenia, ktoré priniesli posledné týždne, vyprázdnili futbalové štadióny a uzavreli ich pred divákmi. Ako situáciu vnímajú v Hlbokom?

„Pre mňa bol už zvláštny zápas doma s Rybkami, kedy nemohol byť otvorený bufet a nemohlo sa podávať občerstvenie. Bez divákov je situácia ešte zložitejšia, pretože amatérsky futbal sa hrá pre divákov a dokonca z toho žije. Nerozumiem tomu, že keď je štadión dostatočne veľký, prečo by nemohlo na zápas prísť 100 alebo 150 divákov, ktorí môžu mať medzi sebou potrebné rozostupy. Potom je tu rozdiel medzi štadiónmi, ktoré majú a nemajú oplotený areál, niekde ľudia môžu pozerať na ihrisko z chodníka alebo zo záhrad.“

Hlboké doteraz ešte nemalo dočinenia s koronavírusom, no posledný zápas s Cerovou bol odložený práve kvôli kontaktu hráčov Cerovej. S narastajúcimi číslami nakazených ľudí sa môžu aj sprísňovať opatrenia a môže prísť k zákazu športových podujatí. Čo by to znamenalo pre futbal v Hlbokom?

„Osobne dúfam, že stihneme odohrať ešte zopár kôl, kým padnú prísnejšie opatrenia. Je rozdiel, ak vám zostane dohrať jedno, dve kolá, ako keď zostanú štyri alebo päť,“ uzavrel Fabian.