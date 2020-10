Zatvorili materskú školu v Senici

Nákaza sa potvrdila u jedného zamestnanca.

9. okt 2020 o 6:27 SITA

SENICA. Pre pozitívny test na ochorenie COVID-19 v Materskej škole L. Novomeského v Senici, elokovaného pracoviska na Ulici J. Kráľa, bude od piatku 9. októbra toto predškolské zariadenie na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici zatvorené.

V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie bude prevádzka škôlky podľa hovorkyne Senice Tatiany Moravcovej opäť obnovená od pondelka 19. októbra.



„Zamestnanec, ktorý mal pozitívny test na ochorenie COVID-19, je momentálne v domácej izolácii a podľa pokynov RÚVZ Senica aj ďalší štyria zamestnanci, ktorí s ním prišli do kontaktu,“ povedala Moravcová.



V Senici už koncom septembra prešla na dištančné vyučovanie Základná škola na Sadovej ulici, po vydezinfikovaní priestorov sa žiaci začiatkom tohto týždňa vrátili do tried. Naopak, v online vzdelávaní pokračuje senické Gymnázium Ladislava Novomeského.

