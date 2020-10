Cestári obnovia tri úseky ciest v Trnavskom kraji za 424-tisíc eur

S opravami chcú začať už v októbri.

7. okt 2020 o 17:46 SITA

TRNAVA. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja hľadá dodávateľov rekonštrukcie troch úsekov ciest III. triedy v kraji.

Ide o prvú časť z tých úsekov, ktoré krajskí poslanci minulý týždeň dodatočne zaradili do zoznamu investičných akcií.

Nový asfalt dostane úsek cesty za obcou Buková po križovatku s cestou II/501, ďalej medzi obcami Kyselica a Rohovce v okrese Dunajská Streda a úsek cesty v okrese Galanta po hranicu s okresom Šaľa.

Predpokladaná hodnota všetkých troch zákaziek bola vyčíslená na 424-tisíc eur. Financované budú z peňazí, ktoré sa podarilo ušetriť v procese verejného obstarávania pri iných cestárskych zákazkách. Cestári chcú s opravami v celkovej dĺžke vyše 3,7 kilometra začať ešte v októbri, hotové by mali byť v priebehu novembra.

Spolu s pôvodne do rozpočtu zaradenými investíciami by podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča malo byť do konca roku v Trnavskom samosprávnom kraji zrekonštruovaných približne 40 úsekov ciest II. a III. triedy.

Trnavský samosprávny kraj má vo vlastníctve takmer 1 600 kilometrov ciest, z toho 525 kilometrov tvoria cesty II. triedy a vyše tisíc kilometrov cesty III. triedy. Na týchto cestách sa nachádza aj 387 mostov.