Sezóna na kúpalisku bola, paradoxne, lepšia

Napriek tomu, že do areálu mohli pustiť len 1000 návštevníkov.

3. okt 2020 o 7:15 Dominika Grebeníčková

SENICA. Mestské kúpalisko bolo otvorené od soboty 27. júna do nedele 30. augusta.

Prevádzka bola poznamenaná dodržiavaním sprísnených hygienických opatrení.

Odstaviť museli napríklad pitné fontánky, pribudla dezinfekcia pri vstupe, častejšie upratovanie, čistenie a dezinfekcia lavičiek, ležadiel a WC.

„Dávkovanie bazénovej chémie zostalo v rovnakých objemoch ako doteraz a v rozsahu, aký si vyžadujú platné normy,” doplnila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Návštevnosť stúpla

Vzhľadom na to, že mestská plaváreň bola počas celého leta zatvorená, mestské kúpalisko zaznamenalo podľa slov hovorkyne mesta vyššiu návštevnosť a takisto aj tržby oproti predchádzajúcemu roku 2019. V roku 2019 boli tržby 18 878 eur, v tomto roku 21 373 eur.

Návštevnosti prialo aj počasie. Rekord kúpaliska padol v utorok 28. júna, kedy bolo na celom Slovensku extrémne horúco a práve v Senici počas tohto dňa namerali krátko po 16. hodine rekordných 35,7 °C. Návštevnosť v ten deň bola maximálne povolených 1000 ľudí. Bežná kapacita kúpaliska je 1500 ľudí.

Kvalita služieb

Ponúkané služby ľudia hodnotia pozitívne. Nájdu tam aj bazén pre malé deti, ktorý tento rok zrekonštruovali. Výhodou sú stromy a tieň. Súčasťou je detské ihrisko.

Avšak priestor na zlepšenie sa ešte nájde. „Ľudí tam bolo veľa aj dnes, ale keby sa tam zvýšil komfort aspoň normálnymi ležadlami. To je taký veľký problém zakúpiť postupne nové pohodlné ležadlá pozdĺž bazéna? Verím, že keby to požičiavali za euro, tak by sa im to vrátilo,“ reaguje na kúpalisko návštevníčka Eva. Peniaze zo vstupného mesto investuje do každoročnej úpravy areálu a jeho prevádzky. „Investície do nového vybavenia nevylučujeme,“ doplnila hovorkyňa mesta.