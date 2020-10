Gymnazisti zo Senice zostávajú doma

Škola prechádza najmenej na desať dní na online vyučovanie, časť žiakov bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19.

2. okt 2020 o 10:05 SITA

SENICA. Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici prechádza od dnešného dňa na online vyučovanie. Časť žiakov bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 alebo s pozitívne testovanými prišla do kontaktu.

Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič s tým, že žiaci a učitelia zostanú v domácom prostredí najmenej desať dní.



Po ďalšom testovaní a konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Senici bude podľa Viskupiča prijaté rozhodnutie o ďalšom postupe.

Online formou sa od 23. septembra učia aj žiaci Gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici. Naopak, žiaci Gymnázia Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne sa už vrátili do svojich tried. Všetky tieto školy patria do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.



„Vo všetkých župných stredných školách platia protiepidemiologické opatrenia ako nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk a priestorov alebo meranie teploty pri vstupe do budovy,“ pripomenul Viskupič. Úrad TTSK a školy postupujú pri prijímaní opatrení podľa pokynov regionálnych úradov verejného zdravotníctva.