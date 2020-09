Nováčik si vo vyššej lige vybudoval rešpekt

Na Radimov čaká veľký futbalový sviatok, no nevyhne sa obmedzeniam.

29. sep 2020 o 20:27 Martina Radošovská

RADIMOV. Malý klub zo Záhoria je túto sezónu nováčikom 4. ligy Severozápad, kde je pre nejedno mužstvo nepríjemným prekvapením. Po siedmom kole sa vyšvihol Radimov na čelo tabuľky, čo pred novým súťažným ročníkom očakával zrejme len málokto.

Na klub navyše čaká ďalší futbalový sviatok, kde na domácom štadióne privítajú v rámci Slovnaft Cupu fortunaligistu z Trenčína.

Systém práce

„Musím povedať, že pre nás je to veľmi pekný pohľad na tabuľku. Byť lídrom súťaže sa nepodarí hocikomu a odráža to dianie v polovici jesennej časti. Samozrejme, sme len po siedmom kole a snažíme sa ísť s pokorou ďalej. Napriek tomu si myslím, že na nováčika je to veľmi slušný výsledok,“ neskrýval potešenie manažér klubu Peter Biskupič.

Podľa jeho slov stojí za dosahovanými výsledkami množstvo práce, ako aj systém, ktorý v klube už niekoľko rokov nadstavujú.

„Ide o viacero aspektov, v prvom rade sa snažíme mať veľmi dobrý kolektív, z ktorého nikto nevyčnieva. Hráči sú na jednej „lajne“, na to si dávame obzvlášť pozor, aby fungovala chémia v kabíne a všetci ťahali za jeden povraz. V druhom rade je to poctivá práca, príprava cez tréningovú činnosť až po výsledky na ihrisku. Tréner musí mať dobrú taktiku, mať naštudovaného súpera, to všetko je nástroj na to, aby veci fungovali. V neposlednom rade spomeniem aj zázemie, ktoré u nás funguje na vysokej úrovni,“ zhodnotil Biskupič.

Vybudovali si rešpekt

Napriek tomu, že Radimov je v lige nováčikom, vyššia súťaž pre nich úplnou neznámou nebola. „Všetky zápasy, ktoré sme doteraz odohrali, boli na veľmi slušnej úrovni. Pre niektorých sme nepoznaným tímom, ale postavením po siedmom kole sme si v lige vybudovali rešpekt, aj keď vieme, že množstvo náročných zápasov nás ešte len čaká. S viacerými tímami sme hrali už v príprave, takže sme „oťukaní“ a naši súperi vedia, že hráme dobrý futbal,“ pokračoval manažér klubu.

Očakávania, ktoré mužstvo pred účinkovaním vo štvrtej lige malo, sa aj naplnili. „S úrovňou ligy sme spokojní. Hrajú sa veľmi zaujímavé zápasy, ktoré majú svoj náboj. V lige pôsobia jednak futbalisti, čo už niečo vo futbale „preskákali“, ale aj mladí chlapci z ligových dorastov. Cestovanie nie je pre nás až tak náročné, v podstate sme do hodiny a pol takmer všade, naviac je tu viacero mužstiev z nášho trnavského regiónu.“

Aj keď Radimov na jeseň ťahá šnúru úspešných výsledkov, nedá sa vyhrávať stále a v Trebaticiach prišlo zaváhanie 7:2, ktoré malo pre nováčika trpkú príchuť. „Tento zápas pre nás bol nepríjemnou skúsenosťou a snažili sme sa naň veľmi rýchlo zabudnúť. Domácim vyšlo všetko, na čo siahli a my sme pokazili, čo sa dalo. Prehry však patria k životu, a obzvlášť vo futbale, ale nie hokejové, to je jediné, čo som chlapcom po zápase povedal. Rovnako vedia, že sa takto nesmie hazardovať s naším menom,“ dodal k vysokej prehre Biskupič.

Môj dom, môj hrad

Nováčik ukazuje súperom svoju silu hlavne na domácom štadióne, kde je zatiaľ stopercentný a pokračuje v tradícii z predchádzajúcich sezón, kde bolo veľmi náročné poraziť Radimov doma.

„Zatiaľ je to u nás podľa hesla „môj dom – môj hrad“. Viacero rokov sme doma neprehrali, ale vnímame to tak, že doma by sa prehrávať nemalo. V domácich stretnutiach si chlapci dávajú pozor, aby fanúšikom predviedli to, čo v nich je a aby sa ukázali v čo najlepšom svetle. Zápasy však bývajú ťažké, často rozhodujú detaily a niekedy jeden, dva góly. Verím, že nám naša neporaziteľnosť na domácom ihrisku ešte nejaký čas vydrží.“

Do súťaže vstupoval Radimov so skromnými cieľmi a príliš vysoké ambície si nekládli. Jediné, čo klub deklaroval, bola dôstojná reprezentácia futbalu, obce a celého regiónu. Zmenili sa, vzhľadom na dosahované výsledky, ambície, alebo naďalej zostávajú v lige skromným nováčikom?

„Áno, tak ako sme avizovali pred súťažným ročníkom, chceme dôstojne reprezentovať našu značku Radimov, oblasť, z ktorej sme a kde pôsobíme. Ideme od zápasu k zápasu, skromne a s pokorou. Keď sa dostavia výsledky, je to pre nás ďalší bonus, za ktorý sme vďační a vážime si ho. Čo sa týka tabuľkových cieľov, o žiadnych sme nehovorili, ale ticho sme uvažovali o umiestnení do piateho či siedmeho miesta, čiže v hornej polovici tabuľky, a na tom sa nič nemení,“ odpovedal Biskupič.

Čísla divákov, hlavne na domácich zápasoch, dokazujú, že o vyššiu súťaž je záujem aj medzi fanúšikmi. Na vonkajšie zápasy má klub dokonca zabezpečený autobus, ktorý ich zbiera. „Jednou za našich zásad je slogan „Futbal sa hrá pre ľudí“. Naši fanúšikovia sú pre nás 12. hráčom a napríklad na horúcej pôde v Bolerázi sme mali takmer domáce prostredie. V Trenčianskych Stankovciach bolo po zápase počuť našich fanúšikov dlhšie ako domácich. Súper zároveň ocenil, koľko ich s nami pricestovalo a akú tržbu mali v bufete (smiech). Na každý vonkajší zápas cestujeme veľkým autobusom a ľudia za nami chodia aj svojimi autami. Na domáce zápasy máme veľmi slušné návštevnosti, takže sa netajíme spokojnosťou.“

Sviatok s obmedzeniami

Počas týždňa čaká na Radimov už spomínaný futbalový sviatok, ktorý si po roku zopakujú. Predošlú sezónu vyzvali v rámci Slovnaft Cupu na skalickom „Letňáku“ Dunajskú Stredu, kde pred viac ako dvetisíc divákmi odolávali fortunaligistovi do 64. minúty. Po zápase sa tréner mužstva Tomáš Miša vyjadril, že podobného súpera budú chcieť privítať aj o rok, čo sa im podarilo a 30. septembra o 15.30 h si tentokrát zmerajú sily s Trenčínom. Futbalový sviatok si však pre opatrenia nebudú môcť užiť v takom rozmere, v akom by chceli.

„Všetci si chceme spoločne s fanúšikmi tento zápas užiť. Žiaľ, situácia je komplikovaná a v stretnutí budú musieť byť výrazné obmedzenia v zmysle hygienických opatrení a nariadení. Je to smutná realita, ale nič sa nedá robiť a veci treba brať tak, ako sú.“

Aj vzhľadom na situáciu a opatrenia sa rozhodli Trenčín privítať na domácom štadióne v Radimove. „V zmysle najnovších opatrení je divácka kulisa ohraničená do 500 ľudí, tak sme sa rozhodli tento zápas odohrať doma a možno aj pokoriť ďalší míľnik, pretože na našom štadióne privítame mužstvo z najvyššej ligy. Bolo by krásne zopakovať si moment spred roka v Skalici a takmer vypredaný skalický „Letňák“, tak vari niekedy nabudúce. Dnes je veľmi ťažká doba a my ju musíme rešpektovať a dodržiavať nariadenia,“ objasnil Biskupič.

A s akými cieľmi pôjde Radimov do zápasu? Bude sa snažiť o podobnú senzáciu ako Rovinka, ktorá vyradila Senicu? „Zápas si chceme užiť. Za takmer dva dni boli lístky na pohárové stretnutie vypredané, čo už je pre nás víťazstvom. Na tak malej dedine, ako je Radimov, privítať fortunaligové mužstvo, je sviatkom, nech si z našich neprajníkov hovorí kto chce, čo chce, ide o reprezentáciu s veľkým „R“. Pre nás je nevýhodou, že sme nútení tento sviatok výrazne obmedziť.“

Koronavírus zostáva naďalej hrozbou a zasahuje aj do nižších súťaží, každý týždeň sa preň vo viacerých ligách odkladajú zápasy.

„Situácia je každým dňom horšia a podľa môjho názoru bude zase problém dohrať súťaže. Vidíme už odložené zápasy, ďalšie obmedzenia pre futbalové kluby, výpadky v tržbách, z ktorých všetci do istej miery žijeme. Nám však nezostáva nič iné, len všetko prispôsobiť stavu, aký nastane. Síce máme oči pre plač, ale tak to jednoducho je. Zdravie ľudí je prvoradé a preto sa treba správne nastaviť. Touto cestou by som chcel pozdraviť všetkých ľudí, ktorí pôsobia pri futbale a popriať im veľa sily a nádeje prežiť túto nielen pre šport veľmi ťažkú dobu,“ uzavrel Peter Biskupič.