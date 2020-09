Na zámku predvádzajú umenie sochári a drotári zo Slovenska a Rakúska

Diela, ktoré umelci v rámci sympózia vytvoria, sa stanú súčasťou stálej expozície v areáli Holíčskeho zámku.

28. sep 2020 o 10:46 TASR

HOLÍČ. Sedmička sochárov, kováčov a drotárov zo Slovenska a Rakúska prišla predviesť svoje umenie na Kováčsko-drotárske sympózium, ktoré v týchto dňoch pripravili na zámku v Holíči.

"Účelom sympózia je ľuďom ukázať zabudnuté remeslá, ktoré sa z nášho života vytratili, či už to je kováčstvo alebo drotárstvo. Tieto remeslá súvisia so železom, teda materiálom, ktorý sa v súčasnosti spracúva úplne ináč," uviedol Stanislav Mikovčák, spoluorganizátor podujatia, ktoré trvá od 23. do 29. septembra.

Diela, ktoré umelci v rámci sympózia vytvoria, sa stanú súčasťou stálej expozície v areáli Holíčskeho zámku. "Téma vychádza z prostredia zámku a jeho cisárskej histórie. Je daná aj cestami, ktoré tu v minulosti prechádzali, či už Jantárovou alebo Soľnou, ale aj vplyvom Veľkej Moravy," doplnil Mikovčák.

Za slovenskú stranu sa zúčastnili Ondrej Zimka, Stanislav Mikovčák, Jaro Gaňa a Peter Repka. Rakúsko reprezentujú Franz Seitl, Robert Petchinka a Gerald Nigl.

"Keďže sme z kraja, v ktorom majú svoje sídla Habsburgovci, rozhodol som sa vytvoriť z pásoviny dielo s názvom Zrod baroka. Bude to štylizovaná figúra v tvare hlavy veľkňažky. Pôjde o kované a zvárané železo. Výška diela bude približne dva a pol metra," uviedol Gaňa.

Sympózium je jednou z aktivít projektu VISIO, ktorý je podporený z programu INTERREG V-A, Slovensko-Rakúsko 2014-2020 a spolufinancovaný z fondu ERDF, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov mesta Holíč.