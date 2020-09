Skalickí hokejbalisti hlásia návrat opôr. Do novej sezóny vstúpili víťazstvom

V BigMat aréne pribudne ešte tento rok aj plastový povrch.

27. sep 2020 o 20:32 Martina Radošovská

SKALICA. Počas víkendu odštartoval ďalší ročník hokejbalovej extraligy.

Skalickí hokejbalisti vstúpili do sezóny víťazne, keď v Big Mat aréne privítali Nitrianskych Rytierov, ktorých porazili 4:2.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do kádra pribudli posily

Prečítajte si tiež: Potrebuje zostať celú sezónu zdravý Čítajte

Káder Skalice zostal pred novou sezónou pokope a smerom dnu pribudlo niekoľko zaujímavých mien.

„Súperov asi nepotešíme, ale diváci sa môžu opäť tešiť na hráčov ako Milan Rampáček, ktorý je kľúčovým na ihrisku, ale aj mimo neho. Podarilo sa nám dotiahnuť prestup Miroslava Bôžika, ktorý je pre nás obrovskou posilou. Útok doplnil Jakub Štefek, odchovanec senického hokejbalu, ktorý posledné sezóny pôsobil v českých Sudoměřicích a vystuží problémový post centra. Ďalším zvučným menom do útoku je návrat srdciara Richarda Váleka,“ popísal príchody obranca Michal Salajka.

Skaličania však nehlásia príchody len do útoku, ale aj v obrane. „Do obrany prišiel hokejista Erik Muráň, ktorý sa k nám pridá po ľadovej sezóne. Poteší nás, keď Róbert Mikéska, ktorý ukončil hokejovú kariéru, bude chodiť na zápasy pravidelne už počas celej sezóny,“ pokračoval Salajka. Okrem spomínaných mien sa snažia zapracovať do kádra aj ďalších mladých hráčov, ktorí s mužstvom trénujú.

Slabšia príprava

Prečítajte si tiež: Najúspešnejší hokejový ročník sa zrodil v Skalici Čítajte

Čo sa týka prípravy na novú sezónu, tá bola podľa slov obrancu Michala Salajku poslabšia. „Musím priznať, že osobne som z toho trošku rozhorčený. Chalani by mali viac pristúpiť k tréningom. Niektorí sa to snažia doháňať individuálne, ale spoločné tréningy sú o niečom inom. Myslím si, že na začiatku sezóny nás to trochu dobehne, ale verím, že bude opäť silná zimná príprava, čo u nás býva zvykom a tento výpadok dobehneme.“

V skalickej Big Mat aréne sa aj naďalej pracuje na vytúženom plastovom povrchu, ktorý by chceli dokončiť ešte tento rok. „Nakoľko si povrch financujeme sami, v týchto dňoch sa stále obraciame na firmy, ktoré nám pomôžu dofinancovať kúpu nového povrchu. Sme nesmierne vďační, že v Skalici a okolí sa našlo veľa podnikateľov aj fanúšikov, ktorým hokejbal nie je ľahostajný a podporili náš projekt. Veríme, že položením plastového povrchu zlepšíme podmienky pre deti, dievčatá z tímu Rebels Skalica a aj pre hráčov Hokejmarketu. Zápasy extraligy budú mať zasa o level vyššiu úroveň. V týchto dňoch sa riešia posledné detaily a veríme, že v polovici októbra bude náš hokejbalový stánok obohatený o nový plastový povrch,“ uviedol Salajka.

Zatiaľ bez cieľov

Prečítajte si tiež: V nesprávnom čase na nesprávnom mieste Čítajte

V súvislosti s kúpou plastového povrchu sa skalickí hokejbalisti rozhodli, že domáce zápasy už v základnej časti budú vo forme povinného vstupného vo výške jedného eura.

„Veríme, že fanúšikovia na nás nezanevrú, keďže doposiaľ bolo dobrovoľné vstupné vždy len v play-off. Pre klub je kúpa povrchu veľkým finančným bremenom, takže každý príspevok z vyzbieraného vstupného je pre nás dôležitý na náklady spojené s výdavkami počas sezóny,“ vysvetlil Salajka.

Skaličania majú v sezóne vždy tie najvyššie ciele, bude tomu tak aj túto sezónu?„Poviem pravdu, že v klube momentálne slovo cieľ nepadlo. Prioritou pre nás je položiť plastový povrch a hrať. Chceme našim fanúšikom ukázať, že sme si tento povrch za tie roky zaslúžili a našim podporovateľom sa odvďačíme dobrými výsledkami a peknou hrou,“ uzavrel Salajka.