Myjavská samospráva protestuje proti opatreniam

Primátor Pavol Halabrín argumentuje nízkym indexom chorobnosti.

24. sep 2020 o 15:02 SITA

MYJAVA. Mesto Myjava podalo protest proti verejnej vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne, ktorou zakázal v okrese Myjava usporadúvať až do odvolania hromadné kultúrne, zábavné a spoločenské podujatia.

Podľa primátora Pavla Halabrína je úplný zákaz podujatí protiprávny a diskriminačný. Argumentuje pritom nízkym počtom pozitívnych prípadov v okrese.

Platia viaceré zákazy

Nariadenia z vyhlášky RÚVZ Trenčín vstúpili do platnosti 20. septembra a platia spoločne pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava.

Popri zákaze návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti a na lôžkových oddeleniach nemocníc je až do odvolania vydaný zákaz usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou svadieb, karov a krstín.



Myjavská samospráva zareagovala na vyhlášku podaním protestu, keďže nariadenia považuje za neodôvodnene obmedzujúce pre všetkých obyvateľov okresu.

Okres má nízku chorobnosť

"Podľa posledných štatistík za obdobie od 3. do 16. septembra 2020 bol v okrese Myjava identifikovaný jeden pozitívny prípad a chorobnosť dosiahla index 3,79, ktorý je tak najnižší v rámci kraja. Zároveň v regióne nie je identifikované ohnisko nákazy a aj zo zápisnice Pandemického strediska v Trenčíne zo dňa 17. septembra 2020 je zrejmé, že situácia je uspokojivá a doterajšie opatrenia i disciplinovanosť obyvateľov účinné," argumentoval v proteste myjavský primátor.



Podľa Halabrína sú napriek priaznivým číslam prijaté opatrenia voči okresu Myjava tvrdšie a rozsiahlejšie ako v okresoch s ohniskami nákazy a dvojcifernými indexmi chorobnosti. "Som presvedčený, že úplný zákaz podujatí, tak ako je uvedený vo vyhláške, je protiprávny, neodôvodniteľný a diskriminačný. Už to, že je od 11. marca vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku, je ťažko legislatívne obhájiteľné, teraz prijaté neopodstatnené opatrenia to len znásobujú," podotkol primátor.



Halabrín požiadal riaditeľku RÚVZ Trenčín Ľudmilu Bučkovú, aby prehodnotila opatrenia v okrese Myjava. "Veľmi ťažko vieme obhájiť, vysvetliť, zdôvodniť voči ľudom takéto obmedzujúce pravidlá a myslím si, že len vyvoláme odpor, občiansku neposlušnosť a ťažko to napravíme, keď naozaj bude treba konať a ľudí chrániť," dodal myjavský primátor.