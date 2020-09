O NHL už nesníva, ale na vrcholový hokej má

Juraj Ovečka, prvý brankár Skalice, je pripravený na nový ročník.

22. sep 2020 o 10:32 Michal Sukop

Aj toto sa dočítate: Ako hodnotí štyri prípravné zápasy? Zvykal si dlho na výstroj a tréningové zaťaženie po polročnej pauze? Prečo nepôsobí na univerzite v Spojených štátoch amerických? V ktorom období života najviac narástol a nerobí mu jeho 196 centimetrov problémy s obratnosťou? Bude chytať aj za Nitru? Aké má v súčasnosti druhé zamestnanie popri hokeji?

Jasnou jednotkou v bránke prvoligovej Skalice je Juraj Ovečka (21). Odchovanec klubu začne v tejto pozícii druhý ročník. Takmer dvojmetrový gólman si nedáva do budúcna žiadne konkrétne ciele, chce však byť prospešný tímu v každom jednom zápase.

Máte za sebou štyri prípravné duely. S extraligovými tímami (Trenčín, Slovan Bratislava, Nové Zámky) ste zaznamenala tri prehry so skóre 3:24. S prvoligovom Trnavou ste vyhrali 3:1. Ako hodnotíte tieto súboje?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že negatívne výsledky sa nedajú hodnotiť kladne, no my sme nadobudli veľa cenných skúseností. Vysoko sme prehrali, ale treba si uvedomiť, že sme bojovali proti mužstvám, ktoré hrajú o poschodie vyššie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napovedali tieto stretnutia niečo o sile mužstva?

Na základe troch duelov s extraligistami sa to nedá povedať, lebo nám nedali priestor ukázať našu silu. Až na začiatku sezóny uvidíme, ako na tom sme. S Trnavou sme výsledkovo i herne obstáli a podľa mňa v lige nebudeme mať podradnú rolu.

Posledný súťažný zápas ste odchytali 12. februára na domácom ihrisku proti Bratislave Capitals a príprava na novú sezónu začala 13. augusta. Ako dlho ste si zvykali na výstroj a tréningové zaťaženie po polročnej pauze?

Spočiatku to bolo veľmi ťažké. Ak niekto nemal v živote na sebe brankársku výstroj, musel by si to celé vyskúšať. Asi mesiac trvalo pokiaľ chrániče podvolili a teší ma, že to mám celé za sebou. Našťastie som bol medzi spomínanými termínmi niekoľkokrát v Bratislave na ľade. Dúfam, že ročník sa čoskoro začne a pevne verím, že sa aj sa dohrá.

Ako 18-ročný ste nastupovali jeden rok v americkej juniorskej NAHL. Následne ste chceli zostať študovať na univerzite v Spojených štátoch. Ale dodnes ste tento krok neučinili, prečo?

Pôsobiť na vysokej škole v USA som mal v pláne ešte skôr, než som prestúpil do Springfieldu Jr. Blues. Keby som zmaturoval, tak som očakával, teda na jar 2018, na univerzitu by som išiel. Avšak skúšku dospelosti som zvládol až o dvanásť mesiacov neskôr a kluby, ktoré sa mi vtedy ozvali, si medzitým našli nových brankárov. V tej chvíli som môj zámer študovať na vysokej škole uzavrel a vydal sa na cestu profesionálneho hokeja. Smutné je, že zo Springfieldu som v novembri 2017 priletel na dva týždne do Skalice, urobil som všetky skúšky a dokonca aj písomné maturity. No v máji ma na ústne maturity nepripustili. Údajne by to bolo "nefér" voči ostatným žiakom.

Skalica skončila v nedohranom ročníku 2019/20 po nadstavbovej časti na štvrtom mieste a v play off narazila na Dubnicu. Za stavu 2:2 na zápasy sa sezóna pre pandémiu nedohrala.

Začiatok bol ako zo zlého sna. Prehrali sme prvých desať stretnutí, mne sa nedarilo a nebolo to vôbec príjemné. Potom sme sa vzchopili a okolo Vianoc sme boli na štvrtej priečke. Celé sa to obrátilo, hrali sme výborne a body do tabuľky pribúdali. Škoda, že štvrťfinále sa predčasne skončilo, lebo na Dubnicu sme si verili. Koniec ročníka hodnotím kladne.

Meriate 196 centimetrov. V ktorom období života ste najviac vyrástli a museli ste počas dospievanie robiť špeciálne cviky na obratnosť?

V štrnástich som rástol najintenzívnejšie a veľmi ma boleli kolená, kĺby a chrbát. Zaujímavé je, že dovtedy som bol menší a bacuľatý. V súčasnosti si musím strážiť hmotnosť, lebo ak mám viac kilogramov necítim sa v bráne komfortne. V mladosti som individuálne nerobil žiadne špeciálne cvičenia, ale na tréningoch v USA a na Slovensku som špeciálne cvičenia praktizoval.

Považuje za výhodu, že máte takmer dva metre, keďže momentálne sú vysokí brankári v kurze?

V Severnej Amerike zbožňujú robustných gólmanov, ale napríklad v Rusku majú stále strážcov svätyne s bežnou výškou alebo dokonca aj menšieho vzrastu. V niečom je to výhoda a v niečom nie. Ja som spokojný s tým, ako to je.

V blížiacej sa sezóne budete jednotkou v bránke prvoligovej Skalice, ale zároveň ste tretím brankárom extraligovej Nitry za Ewanom Cowleym a Adamom Nagym. Došlo už k dialógu medzi vami a kompetentnými ľuďmi spod Zobora?

Neviem viac ako športová verejnosť. Dohoda medzi manažérmi obidvoch klubov je taká, že mi možno poskytnú príležitosť v extralige a možno nie. Dostal som jasný signál, aby som odchytal, čo najviac zápasov v Skalici. Samozrejme, postupom času sa chcem presadiť v Nitre alebo kdekoľvek inde.

Boli ste na tréningu s mančaftom, ktorý vyhral v roku 2016 slovenskú najvyššiu súťaž?

Nie, ani raz.

Dávate si výkonnostné športové ciele?

Konkrétne do budúcna nie, kladiem si len postupné ciele. Chcem byť čo najkvalitnejšie pripravený na každú sezónu a chytať najlepšie ako viem. Snívať o NHL už asi nie je reálne.

Študujete popri hraní za rodný klub?

Nie, hrám a pracujem. Máme rodinnú reštauráciu a v nej robím čašníka. Na začiatku prvej vlny pandémie sme mali chvíľu ťažkosti. Spolu s otcom sme však dali hlavy dohromady a vymysleli záložný plán, ktorý nám vyšiel. Aj v kritickom období sme fungovali.

Pribudnú do kádra Skalice pred začiatkom ročníka ešte nejaké posily a trénuje s mančaftom útočník Juraj Mikuš?

Z Nových Zámkov sa vrátili Dávid Okoličány a Richard Nemec. O Mikušovi som niečo počul, ale na tréningu zatiaľ nebol. O iných posilách neviem a do sezóny zrejme pôjdeme s mladou zostavou.