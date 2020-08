Zmeny na stavebnom úrade v Malackách

Primátor tvrdí, že z dôvodu jeho opakovaného spochybňovania.

27. aug 2020 o 7:29 SITA

BRATISLAVA. Stavebný úrad v Malackách už nebude poskytovať konzultácie ani usmernenia.

Okresné mesto informuje o nových podmienkach na svojej webovej stránke.„Snažili sme sa byť otvoreným úradom, aby mohli stavebníci rodinných domov, či veľkí developeri, bez rozdielu konzultovať svoje návrhy v dostatočnom predstihu.

Prečítajte si tiež Senica pripravuje súťaž na prevádzkovateľa MHD za milióny eur Čítajte

Po posledných týždňoch opakovaného spochybňovania nášho úradu, či zneužívania nášho ústretového prístupu sme museli prijať rozhodnutie, že stavebný úrad už nebude poskytovať žiadne konzultácie ani usmernenia," vysvetľuje primátor Malaciek Juraj Říha.

Hlavné zmeny sa týkajú poskytovania konzultácií k stavebným zámerom, vydávania potvrdení, obhliadky terénu a zriadenia vecného bremena.



Úrad už nebude poskytovať konzultácie stavebných zámerov. Zamestnanci úradu budú aj naďalej poskytovať informácie, avšak len v rozsahu jednotlivých už prebiehajúcich konaní.

"Stavebný úrad posúdi predloženú projektovú dokumentáciu až po podaní príslušného podania. Ak predložené podanie nebude spĺňať náležitosti, ktoré ukladá zákon alebo iný právny predpis, konanie preruší a vyzve stavebníka na doplnenie chýbajúcich podkladov k podaniu, " uvádza mesto a dodáva, že ak stavebník neodstráni nedostatky svojho podania v stanovenej lehote, stavebný úrad konanie zastaví.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Stavebný úrad nebude vydávať ani potvrdenia k čerpaniu hypotekárnych úverov, ktoré od stavebníkov žiadajú komerčné banky, hoci banky na to nemajú zákonný nárok," doplnilo mesto.



"Keďže sa v Malackách v poslednom čase rozšírila nežiaduca prax zo strany stavebníkov, ktorí stavbu najskôr postavia a až potom žiadajú o povolenie, stavebný úrad bude vykonávať obhliadky priamo v teréne ešte pred začatím konania. Týka sa to každého podania, od ohlásenia drobnej stavby až po povoľovanie väčších developerských projektov," zdôrazňuje mesto a dodáva, že ak stavebník potrebuje k svojej stavbe vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve mesta, mal by svoju žiadosť podať minimálne pol roka vopred, aby mohla byť v dostatočnom predstihu posúdená pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. "Všetky podania na stavebný úrad sa podávajú cez podateľňu mestského úradu," uzavrelo mesto.