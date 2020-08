Železničné múzeum a klub železničnej nostalgie vypravia historický vlak

25. aug 2020 o 12:32 TASR

MYJAVA. Klub železničnej nostalgie Bratislava východ v spolupráci so Železničným múzeom Stará Turá pripravil jazdu historickým vlakom po myjavskej trati. Informovalo o tom múzeum na sociálnej sieti.

Jazda sa uskutoční v sobotu 29. augusta zo stanice Nové Mesto nad Váhom na zastávku Vrbovce v okrese Myjava, kde prebehne komentovaná prehliadka tunelu generála Milana Rastislava Štefánika.

"Zo zastávky bude vlak pokračovať do stanice Vrbovce, kde prebehne posun a vypravenie vlaku do stanice Stará Turá, kde sa uskutoční komentovaná prehliadka železničného múzea. Vlak bude ďalej pokračovať do východiskovej stanice, kde svoju jazdu ukončí," informuje múzeum.

Vlak bude zostavený z motorového rušňa T 458.1079 "Hektor" z roku 1964 a osobného vozňa Ce III. triedy "Krásavec" z roku 1911. "Počas celého výletu bude cestujúcich sprevádzať vlaková čata v dobových rovnošatách a budú platiť opatrenia nariadené vládou SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu," doplnilo múzeum.