Seničania získali prvé cenné body

Na domácom ihrisku zdolali Michalovce rozdielom triedy.

16. aug 2020 o 8:11 TASR

SENICA. Futbalisti FK Senica zvíťazili v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 3:0 a pripísali si prvé tri body do tabuľky. Východniari sú s tromi prehrami a skóre 0:10 na poslednom mieste.

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (1:0)

Na Záhorí sa streli mužstvá, ktoré v úvodných dvoch kolách nebodovali a nestrelili ani gól. Aj preto bola vidieť na oboch stranách nervozita a nepresnosť. Šance sa rodili len veľmi ťažko.

Prvýkrát sa dostal do šance v 36. minúte Malec, keď zakončil po rýchlom protiútoku, obranca jeho strelu tečoval na roh. Záver polčasu patril Seničanom. V 43. minúte vyskúšal pozornosť brankára Drába spoza 16-ky Moses.

Senici to vyšlo v 44. minúte, po peknej akcii Yenneho a centri Nemca zakončil hlavou útočník Malec a strelil tak nielen prvý gól Senice v sezóne, ale aj svoj v senickom drese.

Úvod druhého polčasu začal veľkou trmou-vrmou pred bránou hostí, ale po strelách Maleca a Didiba lopta v sieti neskončila. Potom mal hosťujúci tím loptu viac na svojich kopačkách, hráči sa však do zakončenia nedostali.

Seničania si počkali na svoju šancu. Moses využil chybu v rozohrávke Michaloviec, jeho tvrdú strelu brankár iba vyrazil pred Maleca, ktorý sa neulakomil, prihral Piroskovi a pred kapitánom Senice zostala len prázdna brána. Znížiť mohli Michalovčania v 71. minúte, Phillips nepríjemne zahral štandardnú situáciu, Piroska loptu jemne tečoval a brankár Fryšták ju musel vyškriabať na rohový kop.

V 78. minúte sa predviedol peknou individuálnou akciou mladík Addo a zakončil ju ešte krajšou strelou do ľavej šibenice. Hostia mohli streliť svoj prvý gól v 88. minúte, po rýchlom protiútoku, ale Sidibé nastrelil len ľavú žrď. Seničania tak zaknihovali prvé víťazstvo v sezóne, naopak hostia stále čakajú nielen na prvé body, ale aj na prvý gól.

Góly: 43. Malec, 68. Piroska, 78. Addo.

Pred 837 divákmi rozhodovali: Kráľovič – Roszbeck, Košecký. ŽK: Moses – M. Kolesár, Phillips, Begala, Hirnij.

SENICA: Fryšták – Ólafsson, Didiba, Nemec, Šalata – Addo – Moses (79. Marie), Duda (69. Totka), Piroska (89. Mašulovič), Yenne – Malec.

MICHALOVCE: Dráb – M. Kolesár, Soler, Vovkun, Mendez (79. Vojtko) – Begala (89. Rečičár) - Popovits, Trusa (66. Hirnij), Neofytidis, Phillips (89. Tóth) – Sidibé.

Ohlasy trénerov

Anton Šoltis, tréner Senice: "Mne sa to dnes hodnotí ľahšie, čakali sme veľmi ťažký zápas, čo sa aj nakoniec potvrdilo. Na našich kopačkách bolo vidieť kŕčovitosť, chceli sme sa opierať o štandardky, z nich sa nám nakoniec nepodarilo skórovať. Po prvom góle to z chlapcov opadlo, druhý polčas sa to v určitých fázach zápasu trochu približovalo k tomu, čo od nich budeme vyžadovať. Chlapcom môžem iba poďakovať za dobre odvedenú robotu, stále nás však čaká veľa práce, aby bol herný prejav taký, ako si my predstavujeme. Tri góly sú pre súpera kruté, taký je ale futbal. Pre nás sú to na psychiku veľmi dôležité tri body."

Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "Výsledok je pre nás trochu krutý. Chýbajú nám skúsenosti, v dnešnom zápase sa to ukázalo. Hrali sme celkom slušne, opäť sme inkasovali góly po individuálnych chybách. V šanciach, ktoré sme si vypracovali chýbala lepšia finálna fáza a kvalita. Musíme dať hlavy hore a pracovať ďalej. Káder sa musí doplniť, bez toho to nepôjde."