Tip na výlet: Vydajte sa po stopách Márie Terézie na Záhorí

Panovníčka si región obľúbila. Štyri obce a mestá sa spojili a vytvorili tematické prehliadky miest, ktoré navštívila.

13. aug 2020 o 11:17 Karin Talajková

SKALICA. Šaštín-Stráže, Holíč, Kopčany a Skalicu spája okrem geografickej príslušnosti k Záhoriu aj historické pôsobenie známej cisárovnej Márie Terézie. Na to poukazuje nový tematický balík prehliadok s názvom Po stopách Márie Terézie.

Každé z miest ponúka prehliadku spätú s pôsobením rakúsko-uhorskej panovníčky.

„Cieľom je poukázať na zaujímavosti nášho regiónu, ponúknuť návštevníkovi tipy na výlety s nezabudnuteľnými zážitkami,“ uvádza sa v brožúre, ktorú k tematickým prehliadkam vydali.

Niekoľko zastávok

Návštevník môže v rámci prehliadok navštíviť niekoľko miest. „Skalica, Kopčany a Šaštín-Stráže ponúkajú prehliadky celoročne, každú prehliadku sprevádza vyškolený sprievodca. Holíčsky zámok so sprievodcom si môžete pozrieť od mája do septembra. Celoročne v Holíči môžete navštíviť zámocké záhrady. Návštevník si sám zvolí prehliadky jednotlivých miest. Bližšie informácie ponúknu jednotlivé informačné inštitúcie v mestách a obci,“ informuje brožúra.

Prítomnosť Márie Terézie na niektorých miestach zahrnutých do brožúry je deklarovaná historickými dokumentmi. O jej návšteve ďalších miest zas existujú len dohady. Cisárovná si však Záhorie obľúbila.

„Azda najviac spomedzi Habsburgovcov Mária Terézia s manželom Štefanom Lotrinským navštevovali Záhorie,“ informuje brožúra.

Lov, oddych a modlitby

Cisárovná na Záhorie prichádzala z rôznych dôvodov. „Predpokladá sa, že Mária Terézia prišla do Skalice v auguste roku 1756. Samozrejme, predtým sa robili veľké prípravy v celom meste. Vznikla aj legenda o rybe, ktorú chceli panovníčke venovať Skaličania,“ píše sa v letáku.

Holíč navštevovala panovníčka pomerne často a pravidelne. „Cisárska rodina tu oddychovala mimo veľkomestského ruchu Viedne,“ píše sa v brožúre.

V Holíči mala k dispozícii niekoľko budov a pozemkov vrátane dnes už neexistujúceho loveckého zámku Belveder aj s poľovným revírom, žrebčín, park s rybníkmi, ale aj divadlo či kostol, v ktorom mala svoje vlastné oratórium. Vďaka Márii Terézii prešiel výraznou obnovou aj Holíčsky zámok.

V Kopčanoch v rámci prehliadok môžete navštíviť Cisársky a kráľovský žrebčín, ktorý momentálne rekonštruujú do pôvodnej krásy. Mária Terézia ho navštívila hneď niekoľkokrát. Zdokumentované sú aj jej lovecké výjazdy do okolia Kopčian.

Mesto Šaštín-Stráže navštívila panovníčka aj s manželom hneď niekoľkokrát. Zaslúžili sa o rozvoj mesta, a to najmä tým, že tu založili najväčší manufaktúrny podnik na Slovensku – kartúnku. „V dejinách mesta majú čestné miesto,“ uzatvára svoje rozprávanie brožúra.