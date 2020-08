Kompas fanúšika: 6. liga Felber

Najvyššia oblastná súťaž je v základnej časti rozdelená na dve skupiny. Do oboch sme nazreli a prinášame vám zmeny, ktoré sa v mužstvách počas letnej prestávky odohrali.

11. aug 2020 o 9:17 Martina Radošovská

6. liga Felber sk. A:

Hlboké

Hlboké malo minulú sezónu v súťaži tie najvyššie ambície a aj keď tréner Karol Fabian nedeklaruje, že budú bojovať o postupovú priečku, rozhodne sa budú chcieť pohybovať na popredných priečkach tabuľky. Cez letnú prestávku prišli do klubu tri posily z Radošoviec, a to Juraj Kovalovský, Stanislav Ťulák a Juraj Serdahely. Do Čárov odišiel iba Tomáš Vašek, ktorý prakticky ani nehrával a za Hlboké nastúpil len v jednom prípravnom zápase, mužstvo inak zostalo pokope. S letnou prípravou je tréner Fabian spokojný.

Cieľmi bude ísť od zápasu k zápasu a zbierať potrebné body. Keďže sa Hlboké cez leto posilnilo, chce bojovať o umiestnenie v prvej päťke a následne v skupine o postup. Tréner Karol Fabian však dúfa, že v sezóne sa im podarí získať aj trofej v pohárovej súťaži Sportika Cup, ktorá im v prvom ročníku tesne utiekla vo finále s Rybkami.

Rybky

Tréner Tomáš Duška avizoval odchod dvoch hráčov krátko po finále Sportika Cupu. Z klubu teda odišli Kristián Ravas a Jakub Kuchta, ktorí obliekajú dres Radimova vo štvrtej lige. Smerom dnu prišiel z Radimova Lukáš Černek, z hosťovania v Rovensku sa vrátil Stanislav Štetina a počas augusta by sa mal k mužstvu pridať aj Marek Vrablic, ktorý bol na hosťovaní v Cerovej, ale momentálne laboruje so zranením.

Z dorastu prešiel do A-mužstva Dominik Surový a rovnako rátajú aj s ďalšími dorastencami ako Lukáš Petrúfka či Boris Cigáň, ktorí budú dostávať priestor v zápasoch. Rybky ako víťaz pohárovej súťaže Sportika Cup využili možnosť prihlásiť sa do Slovnaft Cupu a na domácom ihrisku privítali Malženice. Súperovi síce podľahli s výsledkom 0:6, no zápas si užili. Ako zhodnotil tréner Duška, medzi mužstvami bolo vidieť rozdiel troch líg. Čo sa týka cieľov do novej sezóny, chceli by skončiť do piateho miesta a bojovať v skupine o postup.

Oreské