Občianske združenie z Plaveckého Štvrtka učí o rešpekte

Pandémia konflikt v obci zostrila. Občianske združenie Francesco sa to snaží riešiť osobným prístupom.

7. aug 2020 o 8:49 Karin Talajková

PLAVECKÝ ŠTVRTOK. V dlhodobo problematickej obci, ktorá je známa najmä roky trvajúcimi konfliktami vnútri rómskej komunity, pôsobí už 16 rokov občianske združenie (OZ) Francesco.

„Naša motivácia pre dobročinné aktivity pochádza zo základného nastavenia, že každý človek si zasluhuje úctu a rešpekt,“ povedal nám jeden z vedúcich Michal Kralovič.

Konflikt riešia rozhovormi

Toto presvedčenie pravidelne pretavujú do svojich aktivít.

„Svojou činnosťou chceme dosiahnuť zmiernenie trecích plôch medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou minoritou a ponúkať možnosť pozitívneho náhľadu na Rómov. Členov rómskej komunity sa snažíme podnietiť k aktívnemu prístupu k ich životnej situácii, k pozitívnemu náhľadu na okolie a k prebraniu zodpovednosti za vlastný život,“ píše sa vo víziách združenia.

Do dlhodobých konfliktov v obci zasahujú zmierlivou cestou. „Snažíme sa zmierniť napätie aspoň osobným kontaktom s každou zo strán, vypočutím si ich pohľadu na vec, snažíme sa dohovoriť im a podobne. Ale viete, ako to chodí, ak sú všetci presvedčení o svojej pravde. My sa primárne venujeme menším deťom, tie nie sú tak zaťažené nánosmi dospeláckych nevraživostí. Využívame aj formy terénnej sociálnej práce, kolegovia chodia do rodín, prípadne zahrať sa s deťmi na ich „územie“,“ dodal Kralovič.

Pandémia situáciu zhoršila

Tohtoročná pandémia bola podľa Kraloviča pre OZ ťažkým úderom.

„Zhoršila sa situácia v osade, ktorá ani za bežného fungovania nie je jednoduchá. Obmedzené možnosti pohybu obyvateľov a pracovných príležitostí sa podpísali na vyhrotení konfliktov. Pokúšali sme sa nestratiť kontakt s našimi deckami, tak sme trochu oživili stránku na sociálnej sieti a rozhodli sme sa vydať aj prvé číslo časopisu BUNKY, ktorým sme chceli dať najavo, že na ne, ako aj na dospelých z osady, stále myslíme, aj keď nie sme s nimi každodennom osobnom kontakte,“ uviedol Michal Kralovič.

Štatistiku o tom, koľko ľudí sa rozhodlo využiť pomoc, si v OZ nevedú. Dôležitejšia je pre nich spätná väzba.

„Odozvu dostávame od samotných Rómov, prípadne zo strany starostu a miestnej školy. So školou nás spája aj čiastočné personálne prepojenie zamestnancov, takže sa snažíme decká podchytiť z oboch strán, aj v rámci školy, aj v rámci voľnočasových aktivít,“ uzavrel Kralovič.